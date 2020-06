View this post on Instagram

#Repost @elvira_pernalete (with @report.for.insta) … #Repost @joseg_pernalete • • • • • • #26jun A 3 años y 2 meses de tu asesinato por este Régimen. Continúan las fuerzas represoras del Estado torturando, reprimiendo, asesinando a una población indefensa que se niega a arrodillarse ante un sistema que niega sus derechos a los Venezolanos. Juan Pablo, tú eres y serás siempre ejemplo de valentía y coraje para una población que hoy enarbola tu imagen y las de muchos jóvenes como los héroes que representan la cara del Futuro, Libertad y Oportunidades que todos nosotros los Venezolanos sueñan. . Sé que muy dentro de ti hijo, no pedías esto, porque sé que querías aportar a la construcción de tu pais con tu esfuerzo, estudios, preparación y profesionalismo para tener un mejor país, pero tus sueños fueron frustrados ese 26 de abril del 2017 por esbirros que obedecian ordenes de una cupula podrida por la corrupción y la tiranía. . Hoy #26jun y todos los 26 de cada mes está #prohibidolvidar #JuanPabloPernalete #JuanPabloeresEterno #thekingPernalete #angel #héroe #luz #amor #hijoamado #yanoeslomismosintí