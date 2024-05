Ministerio Público recibe notificación de captura en Madrid de hermanos García

El Ministerio Público recibió este martes una notificación sobre la captura en Madrid de los hermanos Rebeca y Francisco García, ciudadanos venezolanos buscados por supuesto acoso sexual a multitud de víctimas, entre otros delitos.

En X, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que la Dirección de Asuntos Internacionales del MP recibió la notificación que da cuenta de “la detención en España de Rebeca García y su hermano Francisco García”, buscados -señaló- por los delitos de “incitación al odio por motivos discriminatorios, exhibición de pornografía” infantil y “agavillamiento”.

“Dichos sujetos se dedicaron a acosar y hostigar a mujeres y niños, causando terror y zozobra en las víctimas”, aseguró Saab, quien informó de la orden de captura el 7 de mayo, luego de que presuntas víctimas -en su mayoría mujeres- hicieran denuncias masivas en redes sociales y compartieran fotos, vídeos, mensajes de texto y correos electrónicos en los que se leen insultos y ataques.

Según la Policía española, fueron agentes de la Sección de Localización de Fugitivos, en colaboración con la Interpol, quienes les detuvieron este martes en virtud de una orden de detención internacional.

Fuentes policiales señalaron a EFE que a los hermanos se les localizó en un hotel de la localidad madrileña de Alcobendas.

Finalmente arrestados. MP recibió notificación de captura

Se les arrestó un día después de que un ciudadano anónimo alertase a la Policía de que los había visto en un supermercado del distrito madrileño de Hortaleza.

Los agentes les trasladaron a dependencias policiales, donde les identificaron y comprobaron que, efectivamente, se trataba de los hermanos García.

No obstante, en ese momento no pudieron ser detenidos, dado que la Fiscalía venezolana no había tramitado aún la orden de detención correspondiente, según señalaron las citadas fuentes.

Ahora, ya detenidos en virtud de esa orden, la Audiencia Nacional española deberá estudiar su extradición a Venezuela, que, según el fiscal del país suramericano, tramitó el pasado viernes.

Horas después de las informaciones acerca de la localización e identificación de los hermanos García, Saab aseguró a través de un mensaje en X que la orden de detención y la alerta roja de Interpol “fue debidamente recibida” el 10 de mayo de 2024.

En la publicación, adjunta capturas de pantalla de las alertas rojas de Interpol contra los hermanos, en las que consta que la fecha de su publicación es de este lunes.

