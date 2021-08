El famoso ‘Opening Day’ de la próxima temporada 2022 del beisbol de las Grandes Ligas ya tiene fecha, la MLB oficializó que el 31 de marzo del siguiente año será el comienzo de la actividad.

Las 30 novenas que hacen vida en la Gran Carpa verán acción desde el primer día de competencia, quinto año consecutivo en que todos los clubes jugarán en la primera fecha de la campaña.

En cuanto a los juegos interligas, los enfrentamientos serán entre equipos de las siguientes divisiones: Este de la L.A. vs. Central de la L.N., Central de la L.A. vs. Oeste de la L.N. y Oeste de la L.A. vs. Este de la L.N.

Los directivos del mejor beisbol también indicaron que el Juego de las Estrellas 2022 se realizará en el Dodger Stadium de Los Ángeles el 19 de julio. La última fecha de la campaña será el dos de octubre.

Por ahora, los equipos continúan en competencia en busca de un boleto a la postemporada 2021.

Prensa Las Mayores.