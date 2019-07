Delegados de 15 colegios de la Gran Valencia se dieron cita en la primera edición del Modelo de Naciones Unidas del Colegio Los Robles, que se realizó del 5 al 7 de este mes, tiempo en el cual debatieron sobre diversos temas de interés mundial como parte de las deliberaciones que se extendieron durante dos días.

La inauguración de este evento se realizó en el auditorio del Instituto Politécnico Santiago Mariño. Allí, más de 130 jóvenes acompañaron al senior staff de Monur2019, integrado por María José Pérez, secretaria general; Adriano de Matteo, secretario Académico; Ana Suárez, coordinadora general; Andrés Santana, secretario de Negocios y Valeria Hoffmann, secretaria de Logística.

El acto inició con las palabras del director del Colegio Los Robles, Carlos Ortiz Guinand, quien destacó la importancia de las Naciones Unidas en la búsqueda de la paz mundial y las enseñanzas que dejan en los niños estos eventos que fomentan el estudio, el análisis y la comprensión de temas de tanta relevancia.

En representación del IUPSM, Paola Quero, integrante de la delegación del Colegio Los Robles, reconoció el esfuerzo desplegado en la realización de Monur y felicitó al senior staff por los logros alcanzados.

El secretario de Negocios, Andrés Santana, agradeció el valioso apoyo de los patrocinantes que confiaron en el evento.

La secretaria general de Monur2019, María José Pérez, destacó la importancia de los modelos de Naciones Unidas en la formación de los jóvenes. “Adquirimos nuevas capacidades en oratoria, liderazgo y negociación o incrementamos las que ya teníamos”. Para ella es una experiencia de suma utilidad que aporta un cúmulo de enseñanzas.

Dos días de intenso debate

Los debates en torno los cultivos genéticamente modificados para combatir la hambruna mundial, la restricción del uso de minas terrestres en conflictos bélicos, la influencia del crimen organizado en los mercados de criptoactivos y su prevención comenzaron el sábado. Los delegados también discutieron sobre la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia en 1968, la introducción y el desarrollo de las empresas nacionales y transnacionales en el contexto de la globalización y la evaluación y aprobación de la Ley del Presupuesto 2019 contra el Déficit Fiscal y la Inflación propuesta por el presidente Mauricio Macri.

En el comité de Crisis, los delegados discutieron sobre el Senado Intergaláctico de Star Wars, la Guerra de los Clones.

Hasta pronto

Las discusiones culminaron el domingo, cuando se realizó el acto de clausura. En el auditorio del Hogar Hispano se llevó a cabo la entrega de premios a la mejor delegación global, a las mejores delegaciones de cada uno de los siete comités, así como al mejor presidente y vicepresidente escogidos entre las siete mesas directivas instaladas durante el evento.

La faculty del colegio Los Robles, Laura Amoruso, destacó las bondades de los modelos de Naciones Unidas y felicitó a los miembros del senior staff por el excelente trabajo realizado.

En esta oportunidad, cada miembro del senior staff de Monur dirigió palabras a los presentes. Valeria Hoffmann, secretaria de logística, destacó la labor de los facultys que entrenan a los delegados, a los miembros del protocolo que tuvieron una destacada actuación y a sus compañeros de staff.

Andrés Santana invitó a los delegados de otros colegios a recordar que en las Naciones Unidas aprenden demasiado y que un premio no define cuánto saben ni qué tan buenos delegados son.

Ana Suárez recordó los momentos vividos para la organización de Monur 2019. “Cada decisión era un riesgo, cada crisis una oportunidad, nos equivocamos, nos levantamos y seguimos. Pero si hay algo que tengo que reconocer es que nunca, nunca nos rendimos. Incluso cuando nos sentimos solos, incluso cuando pensábamos que teníamos el mundo en nuestra contra, siempre fuimos los 5 y entre todos nos cuidamos las espaldas, no solo como staff, sino como amigos, como hermanos”.

Adriano De Matteo, secretario Académico, destacó la importancia de los temas abordados durante el evento, que buscan incrementar los conocimientos sobre la realidad mundial y la formación de cada uno de los delegados. Pidió hacer énfasis en la palabra evolución. “Evolución de conocimientos es lo que requiere la humanidad, sigamos evolucionando y no permitamos que este tipo de actividades se acaben en Venezuela porque nos ayudan a crecer de manera distinta”. El fue el encargado de invitar a los ganadores de premios a recibir sus reconocimientos.

María José Pérez en su condición de secretaria general cerró el evento con un discurso en el que destacó el verdadero objetivo de Monur 2019. ““El objetivo no era hacer el modelo, esa era una meta. El verdadero objetivo era obtener ganancias. Ganancias que valgan la pena, conocimiento, aprendizaje, perder los miedos, hacer nuevos amigos y también una nueva imagen para el colegio que nos formó”.

Sin embargo, no podíamos permitir que este modelo no saliera bien, recalcó María José Pérez. “Siempre supimos que ser la primera edición iba a ser duro, porque todos iban a tener grandes expectativas que teníamos miedo de no poder cumplir, o podrían simplemente no participar. Los Robles es más que todo familia, hogar, amistad y eso era lo que queríamos que todos sintieran. Nosotros queríamos que este modelo fuera recordado por su intachable logística, gran academia, amabilidad y atención; que no fuera un modelo más”.

La entrega del premio a la mejor delegación global, que recibió la faculty del colegio María Montessori, dio por culminado el acto de clausura de Monur2019, la primera edición del Modelo de Naciones Unidas del Colegio Los Robles que se despidió hasta el próximo año, cuando tendrá nuevos actores pero el mismo objetivo: Ganar en conocimientos, en amigos, en capacidades, en liderazgo y en negociación.