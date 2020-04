Más de 5 mil 800 motorizados se congregaron este martes en las inmediaciones de la estación de servicio paralela al centro comercial Metrópolis, en la troncal 11, de la Autopista Regional del Centro. En virtud de que no todos podrían acceder al combustible, Gilberto Ceballos, autoridad única del Transporte en Carabobo

Durante toda la mañana, manifestaban masivamente por la carencia de gasolina, ya que en ninguna estación de habilitada se les ha prestado el servicio hasta el momento. En virtud del convencimiento de los motorizados sobre su derecho a cargar combustible, al sitio se presentaron autoridades regionales con miras a atender el problema.

En el sitio se encontraba, cerca del mediodía, Gilberto Ceballos, autoridad única de Transporte del estado Carabobo, quien señaló que los motociclistas se encontraban organizándose, debido a que la cantidad de carburante que despachó la gandola en la bomba no alcanzaría para llenar toda esa cantidad de vehículos.

Para entonces, ya salían del lugar algunos de los que habían logrado su cometido. No se les pudo entrevistar ya que funcionarios policiales impidieron realizar la labor periodística.

Solo cinco litros cada uno

Mientras tanto, en el estacionamiento de Makro, aledaño al expendio, se agrupaban los que esperaban poder cargar un promedio de cinco litros cada uno; aunque había quienes solicitaban llenar los tanques por completo, unos 12 litros.

Lo cierto es que de despacharles el tanque full, los 36 mil litros que trajo la gandola alcanzarían solo para llenar 3 mil motos, por lo que Ceballos enfatizó que debían ser conscientes con respecto a la cantidad.

Ceballos conminó a los que no estaban dentro del estacionamiento, unos 1.500 aproximadamente, a planificar el abastecimiento con la Gobernación y con el Alto Mando Militar regional.

La mayoría alegaba que los cinco litros no alcanzarían para sus actividades diarias, como lo expresó Manuel Reyes, de Flor Amarillo, quien a pesar de llegar a las 4:00 a.m. no pudo ingresar al estacionamiento de Makro.

No obstante, se mantenía en la zona con la expectativa de que le dejaran cargar, ya que solo le restaba un litro de gasolina en su tanque.

El motorizado contó a que a diario, debe hacer distintas rutas entre su sitio de residencia y el resto de Valencia, por lo que de no cargar todo el tanque, sería muy poco lo que podría trabajar el resto de la semana. También se quejó de no tener garantía de que pudieran obtener combustible este martes.

Ceballos, por su parte, recordó que se está enviando gasolina a las estaciones de servicio cada dos días y que generalmente se comienza a surtir desde las 10:00 a.m., por lo que insistió a los motorizados en que se organicen para que puedan obtener el servicio.

Ya hay una lista en proceso

El funcionario aseguró que todos los presentes ya estaban en una lista que registra sus nombres, números de teléfono, números de cédula y municipios en los que habitan, con el objeto de que se aproximen a la bomba a cargar combustible cuando sean llamados.

–¿Eso sería dentro de dos días?

“No necesariamente. Todo dependerá de lo que digan las autoridades y de cuándo podrá llegar una gandola a cargar en esta bomba para despacharle a este sector”.

Según Ceballos, los motorizados han dado muestras de civismo. “Acá no se ve a ningún guardia ni ningún policía tratando de resguardar el orden, por lo cual felicito a todas estas personas”.

También vienen de Puerto Cabello y Maracay

Argenis Plata, quien se identificó como luchador social por los derechos humanos de la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, indicó que en el lugar se presentaron motorizados provenientes de Puerto Cabello y de Maracay, estado Aragua.

También señaló que ésta es la segunda vez que el sector se agrupa en esta bomba, que la primera vez se congregaron unos 3 mil de ellos, pero que en esta ocasión se observan mejor organizados y en conversación permanente con las autoridades, para procurar el tanque lleno, porque hasta ahora, insisten las autoridades, la cuota es de 5 litros.