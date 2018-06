Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Es de muy mala educación hablar con la mente vacía”… Joseph McKadew.-

-o-o-o-o-

Hoy y mañana son Días del Correo. NO OLVIDEN MANDAR DESDE DÓNDE ESCRIBEN.

Migdalia Torre, de Tijuana, pregunta…: “¿Qué ocurre si una joven de 18 años se presenta a una de las Academias que las Grandes Ligas patrocinan en Dominicana, y dice poder jugar a la altura de los varones?… ¿La dejarán entrenar, la aceptarán como un prospecto más, la desecharán?”.

Amiga Yaya…: Primeramente, sería una situación nueva, única. Después, a las Academias no entran los que se presentan ahí, sino los contratados por los equipos. Creo que previa autorización de las altas esferas, la probarían en una especie de try out. Si es verdad que tiene con qué, y puede ayudar a conseguir las victorias, me parece que sería un gran negocio para cualquier franquicia de las Mayores, por la novedad. Vendería muchos boletos y aumentaría considerablemente la sintonía de los juegos por televisión y la venta de souvenirs. Yo la contrataría.

Rodrigo Gutiérrez G. de Reynosa, expone…: “En columna reciente, titulada, ‘ESPN un peligro para las Grandes Ligas’, escribe que siempre fue obligatorio jugar al beisbol en forma agresiva. Estoy de acuerdo, es requerido; pero una cosa es jugar agresivo y otra comportarte agresivo. De esta última resultan todo tipo de lesiones. No voy a juzgar su personal opinión, lo dejo a usted mismo. Diré solo que los modales se maman en la cuna. Muy temprano enseñan el Credo de Ligas Pequeñas, para eso es, para ser grande limpiamente. Adjunto texto al respecto de Oscar Sanchez Serra, subdirector del periodico Granma: William Faulkner sentenció: ‘Para ser grande hace falta un 99 por ciento de talento, un 99 por ciento de disciplina y un 99 por ciento de trabajo’. Así se gana en el beisbol, lo demás puedes eliminarlo”.

Amigo Rigo…: Lo más absurdo que puedes hacer es comparar al beisbol de los niños con las Grandes Ligas. Pero es que se ve que no tienes la menor idea del asunto. Estás en otra dimensión.

Miguel Rivadavia, de Valencia, pregunta…: “¿Cuál fue el autor que se refirió al beisbol cubano comparándolo con la prostitución en la isla?”.

Amigo Migo…: No fue exactamente una comparación, sino acerca del trato de las autoridades para con ambos casos, Lo escribió Milton A. Jamail, en su libro “Full Count, Inside Cuban Baseball”. Y dice…:

“La prostitución en Cuba es muy agresiva, como nunca vi en mis treinta años de viajar por Latinoamérica. Y me pregunto…: ¿Por qué el gobierno objeta la venta de los peloteros bajo contratos, mientras parece no tener problema alguno en dejar que las jovencitas cubanas vendan sus cuerpos?”…

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com