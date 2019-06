Ismael José González (26) murió tras consumir licor de cocuy de penca por mas de 24 horas y con la autopsia determinarán la causa del fallecimiento.

González era obrero, vivía en el sector Las Lomas, de Cúpira, estado Miranda, y el viernes compró dos botellas del licor que mezcló con un polvo concentrado para preparar jugo de frutas.

Toda la tarde estuvo bebiendo junto con tres hermanos y su esposa, pero no cenó. Siguió bebiendo hasta la madrugada, llegó a su domicilio a las 2:00 am, la esposa le preparó comida, no comió sino que se acostó a dormir cuando a la botella le quedaba poco aguardiente.

En la mañana se levantó con fuerte dolor de cabeza y vomitaba espuma.

Al desvanecerse lo llevaron al hospital de Cúpira, donde proporcionaron una ambulancia y lo trasladaron al hospital Domingo Luciani del Llanito. Murió el domingo a las 11 de la mañana.

Funcionarios del Cicpc iniciaron las averiguaciones y colectaron la botella con el resto de bebida para analizar el liquido.

Los parientes que bebieron el mismo licor no presentaron problemas. Ellos alegan que cenaron y comieron varias veces, contrario a Ismael, quien no probó bocado por mas de 24 horas.

Mediante la autopsia determinarán si el obrero falleció intoxicado por la bebida o tenía algún problema de salud.