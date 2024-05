Caracas. Maribel* decidió mudarse a Caracas en 2015 para darle mejor calidad de vida a su hijo y familia. Comenzó a trabajar como administradora en una empresa privada al oeste de la ciudad.

Durante los seis años que trabajó dentro de la organización no reconoció algún acto de discriminación por ser mamá. Sin embargo, cuando surgió la oportunidad de un ascenso las cosas cambiaron.

“Mi jefa directa me había recomendado para ocupar su cargo porque confiaba en mis capacidades, pero el dueño decidió no darme el puesto porque asumió que mi dedicación no sería exclusiva al trabajo porque tenía un hijo”.