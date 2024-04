Orlando Avendaño denunció que el Sebin allanó la casa de sus padres

El periodista Orlando Avendaño denunció, este lunes, que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la casa de sus padres. En un video que publicó en la red social X, señaló que los agentes se llevaron varios equipos, entre ellos teléfonos celulares.

El Nacional/Redacción.

Esto ocurrió poco antes de que el fiscal general, Tarek William Saab, anunciara una investigación en su contra, presuntamente por instigar al odio.

«Me acusan de tres cosas: la primera, por un tuit que escribí hace varias semanas en el que hablo de un ánimo insurreccional; la segunda, que me paga María Corina Machado y que soy parte de Vente Venezuela; y la tercera, que soy parte de una conspiración de magnicidio con el expresidente Álvaro Uribe. Esto es completamente falso», dijo.

Orlando Avendaño profundizó una a una en las acusaciones

El periodista Orlando Avendaño profundizó en cada una de las acusaciones.

Con respecto al primer punto confirmó que dijo en un tuit, hace varias semanas, que en Venezuela había un ánimo insurreccional y afirmó que no se retractará.

«El simple hecho de querer libertad implica un gesto de rebeldía, querer votar implica un gesto de rebeldía; el simple hecho de querer que haya condiciones para poder elegir a un candidato, querer elegir a un candidato implica un gesto de rebeldía. A eso me referí. Pero no tengo que explicarlo. Cualquier cosa les sirve para inventar todo esto. Yo no he hablado de conspiración, de violencia, de nada de eso. Sí, esto es un sistema autoritario y querer ser libre es un gesto de rebeldía», manifestó.

Sobre el segundo punto, negó totalmente que reciba financiamiento de la líder opositora María Corina Machado y calificó de «risible» el señalamiento hecho por el fiscal.

«Desde hace tiempo lo han dicho y no ha habido forma de que muestren algún tipo de relación. Mi apoyo a María Corina, en todo caso, es completamente orgánico y autónomo y, como autónomo, tengo la libertad de que, cuando vea algo que no me guste, decirlo. Cuando tengo una crítica o un disenso, expresarlo. A mí no me paga María Corina. A mí los únicos que me pagan son mis trabajos», dijo.

Te puede interesar: Corina Yoris: «Están arrebatándole a los venezolanos su derecho a elegir»

Y, en cuanto al tercer punto, confirmó que con el expresidente colombiano Álvaro Uribe mantiene una relación de respeto y de admiración.

La persecusión

«No es ningún delito conocer a Uribe, ni tomarme una foto con Uribe ni sentarme a conversar con Uribe. Es lo contrario, es un privilegio. No implica ningún delito. Lo único que he hecho hasta el momento es ejercer mi libertad de expresión como periodista. Es lo único que he hecho en mi trabajo y lo seguiré haciendo, si al régimen le incomoda el ejercicio de libertad y lo ve como una ofensa, es otra cosa», expresó.

El comunicador señaló asimismo que esas acusaciones se tratan de una persecución en contra de los periodistas venezolanos, dentro y fuera del país, y no de una acción personal. Mencionó además los casos de la comunicadora Sebastiana Barráez.

«Se trata de una persecución contra la libertad de prensa porque les incomoda, y la libertad de prensa es lo único que he ejercido en los años en los que he trabajado», enfatizó.

Periodismo en alianza

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos