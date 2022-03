José Luis Contreras Román estuvo varios días desaparecido. Su familia lo buscaba en hospitales, ambulatorios, comandos policiales hasta que dieron con él en la morgue de Valencia. Había muerto en un supuesto enfrentamiento con la Policía de Carabobo en el sector 2 de La Isabelica.

El hecho ocurrió la noche del 15 de febrero cuando Contreras salió de su casa en Bello Monte hacia La Isabelica, donde acostumbraba visitar a unos amigos. El hombre, de 50 años, vivía solo, así que un par de días después fue que su familia se dio cuenta de su desaparición. Así empezaron a buscarlo en ambulatorios, en el comando de la «Zona 6», en la emergencia del hospital central y en la morgue. Les decían que no estaba en ningún lado, contó su hermana Yaritza Contreras.

Ya había pasado el tiempo correspondiente para denunciar el caso como persona desaparecida ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y así lo hizo la familia. El 19 de febrero, cinco días después de su desaparición, decidieron volver a la morgue y allí lo encontraron. Lo identificaron a través de una fotografía donde se apreciaba golpeado en el rostro.

Los Contreras no entendían qué había pasado, menos llegaron a imaginar que el deceso había sido producto de un supuesto enfrentamiento con la policía estadal. Contreras, a quien todo el mundo conocía por su nombre y no por un apodo, era un hombre honesto, un administrador de empresas que no andaba en malos pasos, aseguró la hermana.

Luego supieron que había fallecido en un presunto intercambio de disparos con la policía en el sector 2 de La Isabelica. Según la versión policial, lo apodaban «Cara Sucia» y ese día supuestamente se había enfrentado a una comisión con un revólver .38.

Al conocer el caso, la familia se trasladó a la Fiscalía 35 con competencia en Derechos Fundamentales a poner la denuncia. Durante la entrevista les leyeron el expediente y algo les causó curiosidad: «Al sujeto le dieron la voz de alto e hizo caso omiso. Con su mano derecha desenfundó un arma e hizo frente a la comisión», decía más o menos el escrito que reposa en el Ministerio Público, pero Contreras era zurdo. Un punto que a la familia le hace creer aún más que no se trató de un enfrentamiento.

Más de un mes después, la familia Contreras decidió hacer público el caso, luego que otras personas en situación similar ocurrida en Las Palmitas, denunciaran abuso policial. Piden justicia, no solo en la muerte de José Luis Contreras, también en la de Diego García.