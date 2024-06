«Estoy aquí para ser la voz de aquellos que no pueden hablar», dijo tras detallar algunos de los supuestos abusos que sufrió en la primera de las cuatro residencias de corrección de conducta en las que estuvo de joven.

«Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me sujetaban violentamente y me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento», explicó.