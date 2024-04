Crónica Uno / Lucía Ramírez

Nelmary Díaz, gerente de programas de Plafam, ratifica que no existe un tiempo estimado para esperar a tomar la píldora de emergencia, pero, insiste que por su carga hormonal “no es lo ideal”.

Antes de usar métodos anticonceptivos en su adolescencia, Adriana* utilizaba pastilla de emergencia –conocidas también como pastillas del día después– para prevenir embarazos. “Eso no me hizo nada malo. De hecho, tengo tres hijas y no tuve problemas con ninguno de mis partos”. Confiesa que durante su juventud, se abstuvo de usar métodos anticonceptivos por temor a “llenar” su cuerpo de hormonas.

Crónica Uno conversó con especialistas para conocer si existen riesgos a corto o largo plazo por emplear métodos de emergencia de forma continua y su margen de efectividad.

¿Protección asegurada con la pastilla del día siguiente?

“La anticoncepción de emergencia es un método que, como su nombre lo indica, es solo para uso de emergencia”, enfatiza Nelmary Díaz, gerente de programas de Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam).

Sostiene que su efectividad es menor que la de los métodos de rutina de corta o larga duración como pastilla, inyectables, implantes, dispositivos intrauterinos, o aros vaginales que, además sirven para proteger o prevenir desde antes del acto sexual.

En este sentido, expone que la anticoncepción de emergencia evita la ovulación, pero si ese día hubo proceso de ovulación, existe riesgo de embarazo. Este método también espesa el moco cervical para que no suban espermatozoides.

No obstante, tal y como lo reitera la especialista, “protege después”, por lo que recomienda escoger métodos más efectivos.

Riesgos por uso continuo

La vocera de Plafam explica que no existe un tiempo estimado para esperar a tomar la anticoncepción de emergencia. Insiste que por su carga hormonal “no es lo ideal”.

“Para eso están los métodos de rutina temporales de larga y corta duración. Realmente se usan si la persona no estaba protegida, si se rompió el condón, o si hubo abuso sexual”, dice.

Por su parte, Andrea Yánez, médico ginecobstetra e integrante del servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex) indica que a corto plazo las pacientes pueden presentar nauseas, mareos, cambios gastrointestinales y diarrea.

“A largo plazo también pueden presentar cambios en el patrón del ciclo menstrual porque pueden volverse más irregulares y sangrados excesivos”, puntualiza.

Acota que por su carga hormonal, que es el equivalente aproximado a 30 pastillas, no debe usarse como sustituto de métodos anticonceptivos. Refiere que deben usarse máximo dos o tres veces al año, con largos lapsos de tiempo entre ellas.

Resalta que la pastilla de emergencia no es abortiva por lo que si se toma después del tiempo indicado, no harán efecto.

Díaz corrobora lo dicho por Yánez e invita a no automedicarse: “Creo que no hay método malo o bueno y que los riesgos están determinados a tener una evaluación oportuna y control durante el uso de un método anticonceptivo”.

Beneficios de los anticonceptivos

La gerente de programas de Plafam puntualiza que el uso de los métodos anticonceptivos favorecen los derechos sexuales y reproductivos.

“No solamente favorece la toma de decisiones, al avance científico, sino también el derecho a la vida, porque un embarazo no planificado o no deseado, puede tener alguna complicación que haga que una mujer pueda morir”.

Agrega que son más los beneficios que los riesgos tanto a corto como largo plazo de usar un método anticonceptivo.

Insiste en que si este ha sido recomendado por algún especialista durante un chequeo y éste verificó que era el adecuado para el estado físico de la persona y que se adapta a los requerimientos, no causan ningún tipo de daño.

Período de uso de la pastilla

En referencia a la preocupación de las mujeres sobre la carga hormonal y que quieren parar la toma de los anticonceptivos para “desintoxicar” el cuerpo, la vocera de Plafam insta a hacerse los chequeos de rutina.

“Si el profesional de la salud ve que no hay ningún tipo de contraindicación, puede usarse durante un periodo largo de tiempo”, comenta.

Especifica que los métodos de larga duración, como los implantes subdérmicos o dispositivos Intrauterinos, con duraciones de 5 a 10 años, pueden usarse por largo tiempo sin que genere daños debido a que son métodos temporales.

Aclara que estos no ocasionan pérdida de fertilidad: “El uso de los métodos, sus riesgos y contraindicaciones están ligados a que sea un profesional de la salud quien ayude a escogerlo y que este vea si realmente la necesidad de la paciente está bien con el organismo”.

(*) Nombre ficticio a petición de la fuente por medidas de protección.

