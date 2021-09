“Pancho” Pérez Lugo inauguró comando de campaña unitario en Naguanagua

Este martes, en horas de la tarde, el candidato de la Unidad en Naguanagua, Francisco “Pancho” Pérez Lugo, inauguró en compañía de su equipo y en medio de la masiva compañía de los naguanagüenses su Comando de Campaña en la localidad.

Durante su intervención aseguró que «vamos en Unidad perfecta para construir la Naguanagua que soñamos todos los vecinos de este pedacito de país, por eso me he quitado los colores partidistas y me he vestido de esperanza para asumir con humildad la responsabilidad de recuperar nuestro municipio».

Multidisciplinario comando

Asimismo, señaló que su comando de campaña estará integrado por el diputado Ángel Álvarez Gíl, como jefe; el exalcalde de Naguanagua Julio Castillo, asesor directo del candidato en materia de Gestión y Políticas Públicas; Néstor Olleros, coordinador de la Comisión de Estrategia; José Zárraga, coordinador de Movilización; Jully May Giménez, coordinadora de Asuntos Electorales.

Del mismo modo, mencionó a Raphany Piñero, coordinador de Activismo; Rubén Flores, en la comisión Operativa y Logística; Rosa de Rivero, coordinadora de Mujeres con Pancho; Brígida Ginoid de Franco, coordinadora de Acción y Relación Universitaria; Gustavo Oviedo, coordinador del Voluntariado y presidente de la Asociación Amigos de Naguanagua.

También estarán José Luis Vizamón, coordinador de Comandos Familiares; David Flores, coordinador del Deporte por Naguanagua; Lino Ojeda, coordinador de Gestión Social; Oscar Santana, coordinador de la Cultura Naguanagüense; y María Fernanda Pereira, coordinadora de los Jóvenes por Naguanagua.

Resaltan, además, Carlos Muñiz, coordinador del Plan de Gobierno Municipal; Jesús Acosta, coordinador de Enlace con Emprendedores Naguanagüenses; Mayra Naranjo, coordinadora de Vínculos y Articulación con Juntas y Condominios, las exconcejales Yumelis «Perikita» Salazar y Beatriz González, así como Anabel Palencia como responsables de la reactivación del programa Casas de la Alegría; y Arelis Corona como representante de la sociedad civil.

Del mismo modo, Vicente Galea, coordinador de Gestión para Personas con Discapacidad; Tomás Farias, coordinador de Relaciones con la Gestión Regional de la Unidad Democrática; Pasan Richani, coordinador del Comité Pro-Agua de Naguanagua; y Luis Sánchez, coordinador de Trabajadores y Movimiento Sindical.

Finalmente enumeró a Freddy Millán, coordinador de Gestión y Relaciones con Sectores Vulnerables; Pedro Carvajal, coordinador del sector Agroturístico; José Rivero, coordinador de Relaciones Comunales de Naguanagua; Eduardo Méndez, coordinador de Giras; Miguel Picciani, coordinador de Asuntos Vecinales y Jorge Jiménez Flores, coordinador de Comunicaciones y Medios.

Candidatos al Concejo

Como candidatos nominales a concejales de Naguanagua estarán Pasan Richani y Aida Rodriguez como suplente, María Fernanda Pereira y Marlon Díaz; Raphani Piñero y su suplente Niurka Torrealba Pérez; Giezy Corrales de Acosta y Jesús Acosta Medina.

Entre los candidatos lista a concejales están Néstor Olleros, Elianne Atahue, Fred José Millán, Jullymay Giménez, Luis Sánchez, Claudia Baldayo, Alvaro Morle, Francis Páez, Francisco González y Tomás Farías.

Al evento asistieron también Carlos Molina, candidato por lista al Consejo Legislativo de Carabobo; Marcos Bozo, candidato a diputado nominal al CLEC por el circuito Naguanagua y San Diego, con su suplente Adriana De La Rosa; y la candidata al CLEC Elena Rodríguez y José Luis Vizamón por lista.

Nota de prensa.