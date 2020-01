View this post on Instagram

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, denunció este miércoles que existe un grupo "de delincuentes que intentan quebrar los partidos políticos y le están pagando 150 dólares para buscar la representación de Primero Justicia en el TSJ chavista". Estas declaraciones se producen luego de que los diputados ilegítimos Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez anunciaran que este jueves se presentarán ante el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, para exigir que se quite la tarjeta del PJ y así participar en elecciones legislativas. Por: @emelymmr Lea más en: www.elnacional.com #ENPolítica