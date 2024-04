La compañía telefónica Movistar informó a través de un comunicado que entre las 10:00 a.m. del sábado 27 y las 8:00 a.m. del domingo estarán ejecutando trabajos en sus plataformas y, por lo tanto, no estarán disponibles las recargas, transferencia de saldo, compra de Paqueticos y Extradatos.

Debido a ello, invitaron a sus usuarios a tomar previsiones y aseguraron que sus equipos estarán realizando estas labores en el horario de menor actividad e impacto para los clientes.

Así mismo pidieron disculpas por las posibles molestias ocasionadas y reiteraron el compromiso que tiene Movistar de avanzar tecnológicamente para seguir conectando la vida de las personas.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos