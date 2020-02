Poca afluencia de temporadistas había la mañana de este domingo en el terminal del Big Low en el asueto de Carnaval. Las unidades de transporte público debían aguardar por los pasajeros para poder iniciar el trayecto.

La mayor afluencia de pasajeros se observó en las líneas de autobuses que cubren la zona costera de Carabobo y Falcón, pero con poca concurrencia en comparación a otros asuetos.

Un trabajador de la terminal de pasajeros que pidió no ser identificado, detalló que a pesar de la poca afluencia de vacacionistas hay presencia de los órganos de seguridad de la región y se mantienen funcionarios de los cuerpos de salvamentos desplegados en el Big Low.

Las estadísticas de usuarios que visitan la terminal se generan a las 12:00 a.m, después de cada jornada. Sin embargo hoy no se pudo obtener las cifras de movilización en el inicio del asueto del Carnaval, debido a que no había ninguna voz oficial para suministrarlas.

En el peaje de La Entrada se apreció igualmente poca afluencia vehicular en ambos sentidos de la vía. Entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana hubo un poco más de movilización, según informaron funcionarios de guardia en el lugar.