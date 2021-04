Lo que parecía un problema parcialmente resuelto volvió a su punto de origen: esta semana nuevamente se reportó escasez de gasolina no solo en estaciones subsidiadas, sino también en las dolarizadas. El Carabobeño realizó este viernes 23 de abril un recorrido por Valencia, Naguanagua y San Diego, pudiendo constatar que de al menos 15 estaciones, 10 estaban sin combustible.

Se conoció que la refinería El Palito, en Puerto Cabello, continúa paralizada. El sindicalista petrolero José Bodas informó durante el programa radial De Buena Fuente, conducido por la periodista Tibisay Romero a través de Unión Radio Valencia, que los trabajos y reparaciones iniciadas en el complejo refinador carabobeño todavía no han sido finalizados.

La estación de servicio subsidiada La Quizanda, en Valencia, permanece cerrada desde el martes 20 de abril. Ese día fue la última vez que hubo despacho de gasolina. Sin embargo, a las afueras se mantiene una larga fila de usuarios a la espera, con la esperanza de acceder al combustible. Osmel Malaver, es uno de los que ha pernoctado en el lugar.

La imposibilidad de pagar el combustible a medio dólar por litro es lo que lo mantiene día y noche en esa cola. “Tenemos cuatro días esperando. Nos ha tocado pasar hasta tres días durmiendo aquí”, dijo en entrevista con El Carabobeño. A precio dolarizado, equipar un tanque con 40 litros representa una inversión de 20 dólares.

“A las personas que estamos aquí no nos alcanzan para ir a una bomba dolarizada a echar 30 o 40 litros. Si acaso echaremos 10 litros cuando mucho”, señaló Osmel, quien tiene 75 años y es pensionado. “No me alcanza la pensión ni para la gasolina, ni para la comida de mi casa, ni para mantener a mi familia. Como a muchos, sigo trabajando en otras cosas para sobrevivir”.

Pasadas las 10:00 a.m. los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a cargo de la E/S La Quizanda informaron a los usuarios que ya por hoy la gandola no llegaría, por lo que la estación seguiría cerrada. Algunos, como Osmel, decidieron quedarse en la fila, mientras que otros se retiraron luego del anuncio.

Otras subsidiadas en el sur de Valencia también estaban cerradas o expendiendo únicamente gas. Tal es el caso de las estaciones La Isabelica y la Michelena, respectivamente.

Por otra parte, las estaciones de servicio dolarizadas de la avenida Bolívar Norte, La Ceiba y Guaparo, estaban abiertas y surtiendo gasolina. En ambas había colas relativamente cortas y, al menos hasta el mediodía, se evidenció que el proceso avanzaba con regularidad.

Solo una estación con gasolina en San Diego

Nueve días suma la estación de servicio subsidiada Montemayor, también conocida como La Porchetta, en San Diego, sin recibir despacho de combustible, aseguró Jesús Sánchez, uno de los usuarios en la cola. “Con este carro surtimos los días de los terminales de placa 1-2 y tengo otro con el que nos toca 3-4. Con ambos ya hemos dado la vuelta dos veces desde la semana pasada y no hemos podido cargar gasolina en ninguno”.

Jesús recordó que los primeros meses del 2020, cuando la crisis por escasez de gasolina estaba en su punto más álgido, fueron sumamente complicados, pero que luego la situación se fue regularizando. “Antes de Carnaval el suministro venía bien, porque la gandola llegaba incluso un día antes para abastecer al día siguiente”, agregó. Pero ahora teme que se repita el mismo escenario de comienzos del año pasado.

Abastecer o no en un establecimiento con precios dolarizados no se trata de una elección para él. Simplemente no puede hacerlo. “Nosotros tenemos dos vehículos, el de mi esposa y el mío, y a pesar de que ambos trabajamos, el surtir combustible para ambos a precio dolarizado se escapa de nuestro presupuesto”, detalló.

Omar Carrasco está en la misma situación que Jesús. “Hacemos esta cola con la esperanza de poder echar gasolina regulada, porque algunos tienen para pagarla en dólares y otros no”, expuso en referencia a la misma fila de la E/S Montemayor.

En contraste, a las 9:00 a.m. de hoy llegó la gandola de Pdvsa a la estación de servicio Los Harales, la otra subsidiada que hay en San Diego. Según los usuarios, solo en dos días de esta semana hubo fallas con el suministro de gasolina. Allí, como en el resto de las pocas bombas que quedan bajo el esquema subsidiado, surten por terminal de placa.

Las estaciones dolarizadas El Portal, El Valle y Castillito, en el mismo municipio, tienen días sin gasolina. Las dos primeras están cerradas y la última abierta, pero solo despachando gas.

La E/S Santa Ana, la única subsidiada que sobrevive en Naguanagua, amaneció cerrada este viernes. La Paramacay estaba abierta, con una cola relativamente corta que avanzaba, y la estación La Granja recibió la gandola pasadas las 11:00 a.m., por lo que comenzaría a surtir luego del mediodía.

En la variante Naguanagua-San Diego la estación de servicio dolarizada Monteserino, también conocida como Church’s Chicken no estaba expendiendo gasolina, sino solamente gasoil. La cola de unidades de carga pesada y vehículos del transporte público y privado es kilométrica.

Lista de estaciones verificadas este viernes 23 de abril:

Valencia

-Guaparo (dolarizada): abierta. Cola relativamente corta para gasolina.

-La Ceiba (dolarizada): abierta. Cola relativamente corta para gasolina.

-Lara (dolarizada): abierta. Sin gasolina, solo surtiendo gas.

-Michelena (subsidiada): abierta. Sin gasolina, solo surtiendo gas.

-La Quizanda (subsidiada): cerrada. No reciben gasolina desde el martes. Los efectivos de la Guardia Nacional a cargo de la estación informaron a los usuarios que ya por hoy no llegaría la gandola de Pdvsa.

-La Isabelica (subsidiada): cerrada.

Naguanagua

-Paramacay (dolarizada): abierta. Cola relativamente corta.

-Santa Ana (subsidiada): cerrada. No hubo despacho este viernes.

-La Granja (dolarizada): abierta. Cola relativamente corta, la gandola de Pdvsa llegó a pasadas las 11:00 a.m. y comenzaría a surtir luego del mediodía.

San Diego

-Monteserino, también conocida como Church’s Chicken (dolarizada): abierta. Sin gasolina, solo abasteciendo gasoil.

-Montemayor, también conocida como La Porchetta (subsidiada): cerrada. Casi 10 días sin recibir despacho de gasolina.

-Los Harales (subsidiada): abierta. Hubo fallas durante la semana, pero este viernes llegó la gandola de Pdvsa a las 9:00 a.m. Están abasteciendo por lotes de 70 vehículos.

-Castillito (dolarizada): abierta. Sin gasolina, solo están surtiendo gas.

-El Portal (dolarizada): cerrada.

-El Valle (dolarizada): cerrada.