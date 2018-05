Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Los creadores y los forjadores de la lengua no han sido nunca los gramáticos. Quienes lo han logrado son los pueblos y los escritores”… Arturo Uslar Pietri.-

-o-o-o-o-

Hoy y mañana son Días del Correo.

Hilario Sánchez G. de Empalme, Sonora, opina..: “Me extrañó su innecesaria rudeza contra la dama de Monclova, Adriana Avitia I. solo porque ella cree que en Monterrey podría subsistir un equipo de Grandes Ligas”.

Amigo Yayo…: Considero que fui profundamente elegante y delicado con Adriana, incluso, ni siquiera la llamé Culopicosa. Solo me limité a explicarle por qué Monterrey no será aceptda como sede de las Mayores. Por cierto, ella no sabe que hace seis años, Pepe Maiz, solicitó una franquicia para la metrópoli regiomontana, y ni siquiera le contestaron de Major League Baseball. ¿Qué te parece?

José M. Ugarte M. de Maracay, envía mensaje para Adriana Avitia I…: “Adriana: Creo leerás estas letras porque se nota que eres una lectora frecuente de esta columna. Existe una palabra que se llama respeto y otra, señor, que no las gana cualquiera. Y el solo hecho de que Juan Vené vote para las elecciones del Hall de la Fama de Cooperstown, es un mérito que habla suficientemente de los conocimientos que tiene y de su trayectoria en el deporte. Además, debemos reconocer humildemente, los límites de nuestras regiones, tanto económicos, como sociales. Por ejemplo, yo estuve totalmente de acuerdo en que nos quitaran la Serie del Caribe del 2018, que iba a ser en Barquisimeto, Venezuela, para dársela, casualmente, a tus compatriotas de Guadalajara”.

Mauricio Loreto, de Caracas, pregunta…: “¿Cuál el beisbolista más completo de todos lo tiempos y por qué, y el mejor lanzador de todos los tiempos y por qué?”.

Amigo Chicho…: No ha sido uno, han sido cinco los más completos, Willie Mays, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Roberto Clemente y Alex Rodríguez, porque poseen las cinco facultades en abundancia, habilidad para chocar, poder, piernas rápidas, buenas manos y buen brazo. El mejor pitcher, Cy Young, porque, entre otras maravillas, ganó 511 juegos.

Edgar Barroeta, de Acarigua, pregunta…: “Tengo mis dudas acerca de la velocidad de Alex Rodríguez corriendo las bases, aún cuando Ud, lo incluye en los cinco de las cinco habilidades. Pero ¿por qué no incluyó a Ken Griffey hijo Tiene números impresionantes y además, era una gacela en el outfield”.

Amigo Edgo…: Los mánages ordenaban a Alex Rodríguez no intentar robos, por temor a que se lesionara un pelotero tan valioso. Sin embargo, robó 329 bases en 405 intentos. Griffey fue sensacional, pero su brazo no era el de un fuera de serie, por lo que jugó casi siempre como leftfielder y mucho como designado.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

Jbeisbol5@aol.com

@juanvene5