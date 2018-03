El presidente chileno Sebastián Piñera expresó en una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer que no abandonará su activismo por la democracia en Venezuela una vez que asuma el cargo nuevamente, reseñó El Nuevo Herald.

“Yo estoy convencido de que en Venezuela no hay democracia, no hay estado de derecho, no se respetan los derechos humanos y, además de eso se está viviendo una profunda crisis política, económica y social”, dijo Piñera. “Por lo tanto, como Presidente de Chile, yo no voy a permanecer indiferente frente al sufrimiento y el dolor del pueblo venezolano”.

