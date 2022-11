Me he visto en la necesidad de profundizar en este caso que abordé en mi artículo anterior y que generó un desmentido masivo en mi contra de parte de un equipo denominado “Free Alex Saab” que voy a invertir así: ¡FREE LOS MAS DE 300 PRESOS POLÍTICOS QUE HAY EN VENEZUELA.!

SAAB COLABORÓ COMO INFORMANTE DE LA DEA/FBI. El próximo 12/12/2022 reabrirá el caso “Estados Unidos de América-vs-Alex Nain Saab Moran”. Este es el titular del expediente 1:19-cr.20450-SCOLA que cursa por ante la Corte Federal de Distrito Sur de Florida el cual está lleno de sorpresas. Por ejemplo, el “documento 26” que consignó la Fiscalía Federal el 23 de febrero del 2021 en el que se explica con detalles la relación de informante que mantuvo Alex Saab con la DEA y con el FBI durante varios años (2016 a 2019) y el convenio que él había suscrito para entregarse con todo un cargamento de pruebas de sus actividades ilícitas que realizaba en complicidad con Nicolás Maduro Moros. Allí se detalla toda una confesión de culpabilidad junto con la cual además entregó 10 millones de dólares, compromiso que de repente pretendió evadir. VER:

https://www.elcolombiano.com/colombia/alex-saab-testaferro-de-nicolas-maduro-y-venezuela-ayuda-a-la-dea-estados-unidos-OL16598170

El citado “documento 26” estuvo “UnderSeal” -la clasificación que en este tipo de procesos los tribunales confieren a asuntos ultra confidenciales a solicitud de la fiscalía- pero que, ya estallado el escándalo por la pretensión de Saab de burlar al FBI y a la DEA, el juez decidió levantarle el sello de confidencialidad por lo que ahora está allí, en el expediente, a la vista pública.

A partir del explicado levantamiento del sello de confidencialidad de dicho documento, Maduro supo perfectamente que su “Agente Diplomático-Enviado Especial” lo había traicionado, lo tenía vendido. Entonces cabe la pregunta ¿para qué lo quiere de vuelta? Seguro que no será para premiarlo. Ni para que siga dando vueltas por el mundo haciéndole el mandado de tantas fechorías. Eso se acabó. Más bien será para hacerle lo mismo que ha hecho a otros que lo han traicionado como fue el caso de Nelson Martínez a quien había dado el cargo de presidente de PDVSA pero en una de esas acostumbradas maniobras oscuras que la administración acostumbra lo traicionó por lo que lo mandó a encarcelar en noviembre de 2017 sin derecho a la defensa ni a nada hasta que en esa condición murió en diciembre de 2018. Viendo ese ejemplo, obvio que a Saab más le conviene quedarse donde está, preso en Estados Unidos pero vivo.

LA RIDICULÉZ DEL ALEGATO DEL PASAPORTE DIPLOMÁTICO. La señalada audiencia del 12 de diciembre se abrirá para dar curso en primer lugar al debate sobre el alegato de inmunidad diplomática que los abogados defensores han interpuesto reclamando que sea tratado como punto previo, y para esto ellos consignaron una copia de Gaceta Oficial donde aparece el nombramiento de Saab como diplomático a título de “enviado especial”. Resulta que la fiscalía recabó una copia certificada de la misma Gaceta que está archivada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y allí no aparece el mencionado nombramiento. La copia que consignaron los defensores es falsa. Además, al consultar Google se puede comprobar que en la verdadera Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.373 del 26 de abril de 2018 publicada en el portal del TSJ no está tal Resolución

También la defensa consignó dos copias de pasaportes, uno el ordinario y otro el “diplomático”, emitidos con dos años de por medio (uno en 2017 y el otro en 2019) ambos con la firma exactamente igual, milimétricamente igual, estampada por Saab, lo cual es absolutamente imposible, grafotécnicamente imposible, obvio que copiaron la firma en el primero y la pegaron en el otro.

La revista “Cambio Colombia” publicó un análisis completo sobre las mencionadas pruebas. VER: https://cambiocolombia.com/articulo/internacional/las-pruebas-de-estados-unidos-que-demuestran-que-alex-saab-no-tiene-estatus

PORQUÉ PERSIGUEN A ALEX SAAB. No la tiene fácil Alex Saab, y es que se lo merece. Las trapisondas que tramó y ejecutó, más que delitos constituyen pecados mortales. Eso de aprovecharse del martirio de un pueblo para enriquecerse, involucrando en sus actos delictivos incluso a sus hijos, a su exesposa, a la esposa y hasta a los familiares de ésta, no puede tener perdón ni siquiera de Dios que lo perdona todo.

LOS PROGRAMAS CLAP Y MISIÓN VIVIENDA. Maduro le entregó a Saab la ejecución de dos programas para el beneficio de los sectores populares, uno el CLAP y otro denominado “Gran Misión Vivienda Venezuela” a los cuales asignó miles de millones de dólares. Saab se dedicó a comprar productos alimenticios de lo más barato posible y facturaba como los más caros del mercado. El gobierno publicitaba aquellas cajas de comida como una gran labor social pero el pueblo cada vez se quejaba más de la calidad de los productos que venían podridos, con gusanos, larvas, cucarachas, gorgojos. Saab compraba muy barato, casi regaladas cosas que ya estaban para el basurero, las empaquetaba en cajas que eran entregadas como de primera calidad y se quedaba con más del noventa por ciento del dinero. Por supuesto todo en medio de una red de complicidades que impedían atender los reclamos que cada vez eran más fuertes. Con el programa de viviendas fue lo mismo, otra mega estafa, simuló montar fábricas en la isla Antigua y Barbuda, otra en Ecuador y otra en Venezuela. Otro dineral robado. Eso sin duda que constituyó un crimen lesa humanidad, pero en Estados Unidos se le está juzgando por haber utilizado el sistema bancario para blanquear esos dineros lo cual le puede significar hasta 20 años de cárcel.

El Producto del crimen: La historia de Alex Saab. Los detalles de estas fechorías son tan escandalosos que venían siendo reseñadas en medios de varios países, pero el gobierno de Maduro impertérrito lo dejaba correr, claro, estaba en sociedad con todo aquello. Aquí un enlace del reportaje de investigación titulado “El Producto del crimen: La historia de Alex Saab” https://www.acamstoday.org/el-producto-del-crimen-la-historia-de-alex-saab/

PUNTO PREVIO DE LA FISCALÍA

1. El punto previo de la fiscalía es que Estados Unidos no reconoce legitimidad al gobierno de Nicolás Maduro por lo que mal podría reconocérsela al supuesto otorgamiento de inmunidad diplomática mediante la designación de “enviado especial” que se esgrime a favor del procesado. Y, como alegato subsidiario la fiscalía impugna la documentación sobre dicho nombramiento.

2. Por otra parte, la fiscalía también ha venido argumentando que ese tema de la inmunidad ya fue tratado y resuelto por la jurisdicción de Cabo Verde, es “cosa juzgada” como se denomina en derecho. Y es que en verdad resulta un absurdo la pretensión de que la Corte del Distrito Sur del estado de la Florida pueda obrar como tribunal de alzada para anular lo que fue materia debatida y decidida por otro país.

¡FREE PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA.!Si el señor Juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida Robert M. Scola Jr. pudiera tener ese poder de sentenciar sobre actos de otros paises yo le pediría que ordenara la libertad de los mas de trescientos presos políticos que hay en Venezuela.

EL TOQUE DEL DIABLO. No la tiene fácil Alex Saab, el antes humilde y quebrado pequeño comerciante de Barranquilla, que de la mano de Piedad Córdoba llegó a Chávez y luego a Maduro quien al verlo tan habilidoso lo hizo su socio entregándole acceso ilimitado y sin control al cofre del tesoro nacional, con lo cual pasó a ser un magnate dueño de aviones, yates, derrochador en hoteles y restaurantes de lujo, galán de una modesta pero bella italianita que estudiaba modelaje, a la que enamorado deslumbró llenándola de regalos, entre otros un apartamento de cerca de 5 millones de dólares en una de las calles más elegantes de Roma: Vía dei Condotti con acceso directo a Piazza di Spagna. También a las tías de ella, Arianna y Patrizia Fiore, las puso a lavar el dinero de sus delitos. Contra ellas igualmente está actuando la justicia italiana que las metió en la cárcel; también incautó cerca de dos millones de euros que Camila tenía en efectivo en el lujoso apartamento en Roma, así como joyas, obras de arte, etc. Así fue como de repente esta muchacha despertó metida en este inesperado torbellino participando del saqueo a los venezolanos y que hoy la tiene como rehén de Nicolás Maduro presta a pagar si el diabólico magnate barranquillero profundiza sus delaciones ante las autoridades norteamericanas para salvarse de 20 años en prisión.

En este enlace se puede ver la incoherente explicación que dio Camila Fabri sobre la compra del lujoso apartamento en entrevista que le hizo CNhttps://cnnespanol.cnn.com/video/camilla-fabri-esposa-alex-saab-apartamento-roma-confiscado-fernando-del-rincon-conclusiones-cnne/

Los acuciosos investigadores de Armando Info han revelado y documentado todos estos hechos y también dieron con otro lujoso apartamento que compró Camila en Moscú para refugiarse de la persecución de la justicia de su país, Italia. Los detalles de esta investigación pueden verse aquí:https://www.semana.com/nacion/articulo/alex-saab-el-apartamento-en-la-plaza-roja-de-moscu-que-una-cucutena-le-consiguio-a-su-esposa-camilla-fabri/202234/

En verdad es una tragedia horrible la que vive Camila, no puede regresar a su país porque iría presa, no se puede ir de Venezuela porque es rehén de Maduro para que Alex Saab no termine de soltar todos los secretos que aún mantiene guardado. Y para Saab es peor, de no entregar todo a la fiscalía norteamericana quedará encarcelado por 20 años, y si lo hace tendrá que olvidarse para siempre de la bella Camila.

Y para cerrar con broche de oro vean este imperdible corto video de la periodista Salud Hernández-Mora de la revista Semana de Bogotá: https://youtu.be/KvZb-gEzEDM

Nada es eterno en la vida…llegó la hora de pagar

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @Drleycrl