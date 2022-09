Llega a mis manos un dossier sobre el caso Rafael Ramírez quien se encuentra bajo la protección de Italia a título de Refugiado, y de su revisión se deduce que es muy serio el propósito del gobierno de Nicolás Maduro para extraditarlo a Caracas y contra lo cual la mejor defensa que pudiera tener sería -como antes lo he sugerido- entenderse con la fiscalía norteamericana buscando protección a cambio de entregar información, que seguramente posee, que permita profundizar en el desmantelamiento del aparato de corrupción y de terrorismo internacional que maneja el régimen, hasta llegar a su derrocamiento.

LA MISIÓN DADA A LOS NUEVOS ABOGADOS CONTRATADOS

Confidencialmente se me informa que a los abogados contratados por el gobierno de Maduro se les ha exigido demandar la revocación del estatus de protección que el gobierno italiano otorgó a Rafael Ramírez. Esto bajo los motivos siguientes: 1) haber estado antes en otros países por lo que allí ha debido ser donde primeramente pidiera la protección. 2) por haber haber sido obtenido en base al ocultamiento de información sensible que descalifica la situación del refugio político/ humanitario, y 3) por estar involucrado en hechos anteriores que tipifican delitos de especial gravedad que incluso pudieran representar peligro para la seguridad del Estado italiano. Esa nueva demanda por revocación del estatus de protección deberán presentarla estos nuevos contratados (quizás ya lo han hecho) ante la Comisión Nacional para el Derecho de Asilo.

EL FRACASADO INTENTO ANTERIOR

El gobierno de Nicolás Maduro en un primer intento formulado a través de su denominado “procurador general” contrató al abogado italiano Luigi Giulianopara que tramitara la solicitud de extradición que se basó en la decisión que contra RR dictó el tribunal décimo de primera instancia de Caracas en fecha 16 de diciembre de 2018 como autor de delitos de peculado doloso, elusión del procedimiento de licitación y concierto para delinquir, todos de la legislación penal venezolana.

La Corte de Apelaciones de Roma, en fecha 14 de septiembre de 2019 dictó sentencia 150/21 por la que se rechazó la demanda de extradición, sentencia que fue recurrida por el citado abogado Luigi Giuliano quien no fundamentó debidamente el recurso según lo dice el fallo de la Corte Suprema de Casación (Roma) donde asienta que no se controvirtió debidamente las razones en virtud de las cuales la Corte de Apelaciones decidió rechazar la solicitud de extradición “…siendo articulada por razones distintas a las previstas por la Ley.” Esta decisión fue emitida el 27 de enero de 2022. VER:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:87212047-bef7-3a7b-ae3e-2814e02a9116

La defensa de RR insistió y así le ha sido aprobado, en mantener bajo secreto los hechos en que se basó su petición de refugio político, lo cual no ha sido controvertido ni por el gobierno de Maduro, ni por ningún otro ente público ni privado.

LA BATALLA LEGAL EN ITALIA

Mientras el gobierno de Maduro en la comentada primera petición de extradición contrató a un abogado que obviamente no dio la talla pues como lo asentó el fallo antes citado, no fundamentó debidamente el recurso ni controvirtió debidamente las razones en virtud de las cuales la Corte de Apelaciones decidió rechazar la solicitud de extradición “…siendo articulada por razones distintas a las previstas por la Ley.”

Fue tan débil la primera demanda de extradición que el abogado que contrató el régimenentre sus errores no atacó el carácter secreto de las razones aducidas por RR y bajo las cuales el gobierno italiano le confirió el estatus de refugio político. Esta decisión fue emitida el 27 de enero de 2022. VER:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:87212047-bef7-3a7b-ae3e-2814e02a9116

En cambio, RR tuvo, y seguramente mantendrá, a un abogado litigante de alta gama, Roberto De Vita, quien al comentar la sentencia denegando la extradición declaró a los medios que “La Corte de Apelaciones rechazó la petición de extradición hecha en 2020 por Venezuela y además reconoció que nadie puede ser extraditado a ese país sudamericano porque viola los derechos humanos”.

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO DE MADURO

La nueva arremetida viene con mucha fuerza y en dos sentidos. La primera vía escogida por el gobierno madurista es la brutal, la dictatorial. Emprendieron ataques contra los familiares de RR, el hermano, la esposa, al hermano de la esposa y la suegra. Al primero, el medico Fidel Ramírez Carreño lo encarcelaron. A todos les están denunciando pública y penalmente por distintos hechos delictivos, probablemente ciertos y conocidos desde mucho antes, pero de los que nunca hablaron ni denunciaron sino que por el contrario consintieron. Es la típica actitud del conglomerado gansteril que oprime a Venezuela.

LOS REFUGIADOS POLÍTICOS

La otra vía de ataque es la legal en territorio italiano donde todos están radicados y amparados, unos como nacionales italianos y otros bajo protección como “Refugiados políticos” que es la actual condición migratoria de RR, y que ahora -según la información recibida- sí van a cuestionar a fondo a través de otros abogados diferentes.

LA DEMANDA CONTRA R.R EN LA CORTE DE TEXAS

En febrero de 2018 fue introducida demanda por ante la Corte Federal del 5º Circuito del Distrito Sur de Texas basada en hechos de extorsión. La acción se fundamentó legalmente como Crimen Organizado tipificado y castigado en la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO) y se interpuso contra Rafael Ramírez Carreño y otros. La demandante es una empresa denominada PETRODELTA representada por Harvest Natural Resources INC.

El demandante alegó que sufrió daños por la suma de 1.400 millones de dólares por la actitud del demandado R.R de pedirle un soborno de 10 millones para poder obtener un permiso que requería para poder vender una empresa que tenía un contrato con PDVSA y a lo cual se negó.

Juan José García Mendoza fue señalado como la persona que pedía dinero en nombre de Ramírez, él es un consultor para petróleo y gas y supuestamente facilitó el esquema de soborno en el que Ramírez habría participado.

La demandante alegó que tenía un contrato con PDVSA pero quería vender sus activos porque no le iba bien en el negocio, pero para poder realizar la venta se necesitaba la aprobación de Rafael Ramírez en nombre de la petrolera venezolana pero que éste le mandó a pedir 10 millones de dólares y que el intermediario fue Juan José García Mendoza a quien se señala como la persona interpuesta que hizo la exigencia a Juan Francisco Clérico, representante de Petrodelta en Caracas.

El juicio transcurrió con una citación defectuosa al demandado a pesar de lo cual se llegó hasta la sentencia condenatoria bajo la figura default que en nuestro derecho procesal se conoce como “confesión ficta” que ocurre cuando el demandado no comparece al tribunal a dar su contestación a pesar de estar citado y entonces se le condena. Así fue como el 13 de febrero de 2019 la juez Lee Rosenthal sentenció a Ramírez al pago de la suma demandada, es decir, 1.400 millones de dólares.

Meses después Rafael Ramírez apareció en el caso con sus abogados alegando que no tuvo conocimiento del mismo, que nunca recibió la citación porque se practicó en donde antes había vivido en New York cuando tenía el cargo de embajador de Venezuela en la ONU al cual renunció, dijo que desde 2017 tuvo que ir escondiéndose de país en país por la persecución que le desató el gobierno de Venezuela. Entonces pidió que se desechara y anulara el caso.

SE ANULÓ LO ACTUADO Y SE ORDENÓ PROSEGUIR EL JUICIO

La juez Rosenthal quedó convencida de que Ramírez no fue debidamente citado por lo que no pudo ejercer derecho a la defensa y por ello repuso la causa pero no accedió a la petición de desestimarla, solo la reabrió, es decir, a comenzar de nuevo el proceso. Posteriormente hemos visto que el caso prosiguió pero el demandante excluyó a Rafael Ramírez, no sabemos las razones, si fue que se celebró algún acuerdo entre ellos, o simplemente que la demandante recapacitó y quiso excluirlo por alguna razón, pero allí quedó ese antecedente.

FUENTES PARA CONSTATAR LO QUE EN ESTE ARTÍCULO HE EXPLICADO:

1. Reseña del reconocido periodista Joshua Goodman

https://apnews.com/article/feffe9c42b5572ab5ac55233d76ec0af

2. Mediante este enlace se puede acceder al texto de la sentencia:

https://drive.google.com/file/d/1REi-MkSgPLvVj34BK7WfaBRqAujjJs8S/view?usp=sharing

3. Reseña de la también reconocida periodista Elizabeth Fuentes:

“ El millonario apellido de Rafael Ramírez ya no vale medio” al cual puede accedrse con este enlace:

https://elcooperante.com/el-millonario-apellido-de-rafael-ramirez-ya-no-vale-medio/

4. La versión de Rafael Ramírez en los antes citados casos

“Reivindicando la verdad” al que puede accederse mediante el siguiente enlace:

https://www.rafaelramirez.net/articulos/reivindicando-la-verdad/

También confidencialmente se me ha informado que promovidas por el gobierno de Maduro se producirán nuevas acciones legales contra RR.

La guerra es a muerte.

