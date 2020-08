Las costas de Carabobo y Falcón están bajo constante amenaza. Fotografías satelitales del Laboratorio de Sensores Remotos de la Universidad Simón Bolívar (USB) revelaron que el jueves 20 de agosto salió de la Refinería El Palito, en Carabobo, una nueva mancha de hidrocarburo de 18 kilómetros de largo, que cubre aproximadamente 93 kilómetros cuadrados, con dirección hacia el noreste.

El biólogo y profesor de la USB, Eduardo Klein, explicó a El Carabobeño este lunes 24 de agosto que es difícil estimar la cantidad de barriles de hidrocarburo que se habrían derramado nuevamente, pero aseveró que esta pluma es “definidamente mucho menor a la del 22 de julio”, cuya longitud era de 27 kilómetros y tenía una superficie aproximada de 260 kilómetros cuadrados.

Una imagen satelital del laboratorio de la USB del domingo 23 de agosto evidencia que hay una posible nueva mancha que se acerca a Morrocoy y podría ser parte de la pluma que se vio el 20 de agosto, informó Klein. En la gráfica se pueden notar filamentos que salen de la playa de Boca de Aroa que, a su juicio, corresponden a remanentes del hidrocarburo depositado allí hace días.

Esto ocurre casi un mes después del derrame de alrededor de 20 mil barriles de hidrocarburo que tuvo lugar entre el 22 de julio en la REP, que además afectó a los frágiles ecosistemas del Parque Nacional Morrocoy, en Falcón. Para el investigador, desde esa fecha “siempre ha habido hidrocarburo en la playa de El Palito” y no hay ningún tipo de estructura de control del derrame en el mar.

El profesor adscrito al Departamento de Estudios Ambientales de la USB señaló que ha habido reportes de que las lluvias causan el rebose de la laguna de oxidación (desechos) de la refinería y “por eso siempre hay petróleo ahí”. Cuando el viento sopla fuerte desde la tierra, agregó, saca el derivado mar afuera: unas veces hacia el Parque Nacional San Esteban y otras hacia Morrocoy.

Los derrames recientes no son hechos aislados, sino incidentes que vienen ocurriendo de forma frecuente desde hace más de un año. Así lo evidenció Klein a través de imágenes satelitales de 2019, las cuales revelan fugas continuas desde la REP. El 22 de septiembre del año pasado se registró un derrame casi tan grande como el del 22 de julio de 2020. “Es solo cuestión de tiempo para que ocurra el próximo”.

Hasta la fecha Pdvsa ni el Ministerio de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro se han pronunciado respecto al derrame para informar sobre las causas y el tipo de hidrocarburo derramado. Esto fue criticado, incluso, por la activista sueca Greta Thunberg, quien mediante su cuenta en Twitter dijo: “Un gran derrame afectó las costas de Venezuela. Pero hay muy poca información oficial disponible”.

A huge oil spill has taken place off the coast of Venezuela. But very little official information has been given. #Morrocoy https://t.co/GVqIv95nbx

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 16, 2020