Registrado terremoto de magnitud 7,1 en la frontera entre Tayikistán y China

A través de sus redes sociales, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés) reportó un terremoto de magnitud 7,1 con epicentro en Tayikistán, país ubicado en la frontera con China, donde también resultó afectada la provincia de Sinkiang.

Por su parte, el Centro de Redes Sísmicas de China reportó un poco más elevada la fuerza de movimiento telúrico: 7,3 de magnitud en la escala de Richter.

Según el Centro Sismológico, el terremoto ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana (hora local del jueves 23 de febrero u 8:30 de la noche del día martes 22 de febrero, hora venezolana).

#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 59 km W of #Murghob (#Tajikistan) || 9 min ago (local time 05:37:41). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/kLYqm08ILR

— EMSC (@LastQuake) February 23, 2023