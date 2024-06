Reuters: Tribunal estadounidense recibe ofertas por la matriz de Citgo

Un tribunal federal de Estados Unidos aceptó ofertas vinculantes hasta el martes por acciones de la matriz de la refinería venezolana Citgo Petroleum, un paso crucial en un caso de larga duración en el que 18 acreedores buscan hasta 21 mil 300 millones de dólares por deudas pasadas, expropiaciones e impagos de deuda.

La subasta de acciones organizada en Delaware para pagar a los acreedores, entre ellos el productor de petróleo ConocoPhillips y varias empresas industriales y mineras, ha atraído a inversores y empresas con recursos sustanciales, aumentando las posibilidades de un cambio de propiedad para la séptima refinería más grande de Estados Unidos.

Se presentó al menos una oferta de crédito al tribunal. Gold Reserve dijo que presentó una oferta con FJ Management, un holding privado con sede en Utah que gestiona una cartera de activos relacionados con el petróleo y los viajes, incluida una refinería de petróleo.

Un portavoz de Gold Reserve, constituida en Canadá, no estuvo disponible para hacer comentarios inmediatos sobre los detalles de la oferta. La compañía tiene un reclamo de mil millones de dólares contra Venezuela que puede utilizar como parte de su oferta.

En algunas subastas se aceptan ofertas de crédito para permitir que los acreedores hagan cola para obtener los ingresos para adquirir los activos o acciones que se subastarán a cambio de la deuda adeuda. En este caso, las ofertas de crédito deben combinarse con ofertas en efectivo, afirmó el tribunal.

Otras ofertas contra Citgo

Otra minera que es acreedora en el caso, Rusoro Mining, presentó una oferta no vinculante en enero y en abril contrató a Rothschild & Co como asesor financiero y a Kirkland & Ellis como abogados en el caso. La compañía no ha dicho si decidió presentar una oferta vinculante en la segunda ronda.

El fondo de cobertura Elliott Investment Management ha estado sopesando una oferta , mientras que un grupo de acreedores representados por Centerview Partners pretendía atraer a ConocoPhillips para que se uniera a otra oferta por la matriz de Citgo, PDV Holding, dijeron fuentes a Reuters en abril.

ConocoPhillips se negó a comentar si presentó una oferta.

Citgo es el activo más grande al que apuntan los acreedores que intentan obtener compensación por las nacionalizaciones del fallecido presidente Hugo Chávez hace dos décadas y los pagos fallidos de la deuda del presidente Nicolás Maduro.

La reacción de Caracas

Maduro rechazó la subasta y dijo que Washington está tratando de robar los activos extranjeros de Venezuela. Pero su gobierno ha hecho pocos esfuerzos para honrar las deudas del país.

Un funcionario judicial designado para el caso y el banco de inversión Evercore Group son los encargados de recibir y analizar las ofertas. La fecha límite para completar el proceso de venta, incluida la premiación de los ganadores de la ronda, es el 15 de julio.

Citgo Petroleum, controlada por juntas supervisoras desde que rompió vínculos en 2019 con su matriz última, la petrolera estatal Pdvsa, con sede en Caracas, es la joya de la corona de los activos extranjeros de Venezuela, procesando hasta 807 mil barriles de petróleo por día.

Te puede interesar: Congresistas estadounidenses solicitaron a Joe Biden salvaguardar Citgo

En los últimos dos años, la empresa ha generado 4 mil 800 millones de dólares en ganancias netas combinadas.

Esfuerzos para detener la subasta

Los partidos que representan a Venezuela en Delaware tienen la esperanza de que las ofertas en esta segunda ronda de licitación sean mayores que las ofertas no vinculantes en la primera ronda en enero, que sólo alcanzaron los 7 mil 300 millones de dólares, en comparación con la valoración de Citgo de 11 mil a 13 mil millones de dólares.

Venezuela podría presionar al tribunal para una tercera ronda de licitación si las ofertas no se acercan a los 10 mil millones de dólares, dijeron dos fuentes el lunes.

A medida que se acercaba la fecha límite de presentación de ofertas, los políticos y enviados que representaban a Venezuela comenzaron a redoblar sus esfuerzos para detener la subasta. Este mes, pidieron a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos que pausaran el proceso judicial hasta que se completen las elecciones presidenciales en Venezuela en julio.

Las juntas que supervisan a Citgo también continúan intentando llegar a acuerdos de pago con algunos acreedores, incluidos Conoco y los tenedores de los bonos 2020 de Pdvsa, que están garantizados con el capital de otra matriz de Citgo.

Entre los acreedores mejor clasificados que podrán cobrar las ganancias de la subasta se encuentra el constructor naval Huntington Ingalls Industries, empresa de servicios marítimos Tidewater, el conglomerado Koch Industries y el fabricante de envases de vidrio OI Glass.

Fuente: Reuters.

