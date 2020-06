En el extraño mundo venezolano hay duplicidad de instituciones, unas nombradas por el dictador Nicolás Maduro y otras por la Asamblea Nacional. Así tenemos dos directivas del Banco Central de Venezuela (BCV) que ahora mismo protagonizan una batalla en tribunales de Londres por las toneladas de oro de las reservas internacionales ilegalmente sustraídas por el tirano, unas las puso como garantía de un préstamo en la sucursal del banco alemán Deutsche Bank y otras ordenó esconderlas en el Banco de Inglaterra para allí tenerlas a disposición, pero el movimiento le ha resultado mal pues el banco temiendo las sanciones norteamericanas se ha negado entregárselas

Desde el año 1980 las instituciones de la democracia habían tomado precauciones de protección resguardando cerca de 160 toneladas de oro en bancos de Estados Unidos, Canadá, Francia e Inglaterra. Esto para fortalecer nuestra capacidad de compra en el exterior, todo bajo la dirección del Banco Central que era independiente para fijar la política monetaria y preservar el valor de la moneda…pero llegó la revolución.

En agosto 2011 Chávez anunció la repatriación de 11 mil millones de dólares en reservas de oro que estaban en bancos de Estados Unidos y Europa lo cual se ejecutó con un gran show televisado desde el aeropuerto de Maiquetía hasta las bóvedas del Banco Central de Venezuela luciendo un aparatoso despliegue militar de soldados y tanques de guerra. El oro ya no está, se lo han robado. También anunció Chávez la movilización de 6 mil millones de dólares en reservas monetarias que estaban en bancos norteamericanos para trasladarlos a China y Rusia de lo que no hay manera de saber que han hecho con eso.

https://youtu.be/-bBElMNx1JU

EL DESASTRE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Este tema lo he venido analizando y trabajando hace tiempo. En 2009 conocí y denuncié el caso de una banda que estaba cambiando billetes falsos por otros que estaban en desuso y guardados en las bóvedas del BCV -que entonces presidía Nelson Merentes- para ser incinerados y los ponían de nuevo en circulación. También cuando Hugo Chávez arremetió con aquella solicitud de “un millardito” ocasión en la que incluso en enero 2010 entrevisté para Canal Lex al Dr Domingo Felipe Maza Zabala (https://youtu.be/j15GhfhSK9k).

Luego, en 2013 hice otro programa profundizando sobre el tema (https://youtu.be/Fx_WWvKYPyc).

EL RELAJO LEGISLATIVO SOBRE EL BCV

La última ley seria que ha regido al BCV fue la publicada en Gaceta Oficial 35.106 del 4 de diciembre de 1992 donde se definía la necesaria autonomía de la institución. Su máxima autoridad estaba constituida por un presidente y seis directores. El Presidente del Banco era nombrado por el Presidente de la República y lo validaría el Senado por mayoría calificada de dos terceras partes de sus miembros obligando así al consenso político para tan importante designación.

También en esta ley estaba diseñado un Directorio como máxima autoridad del banco conformado por un presidente de libre nombramiento por el Presidente de la República pero sujeto a la aprobación de la mayoría calificada de dos terceras partes del senado. Igualmente de los otros 6 integrantes del Directorio se reservó 2 para el Congreso todo lo cual obligaba a las fuerzas políticas a concertarse para su designación.

A principios del gobierno de Chávez éste impuso su constituyente que con todo y sus abusos, en los artículos 318 y 319 de la constitución incluyó un conjunto de idílicos preceptos sobre el BCV tales como su independencia ante el poder ejecutivo, el bolívar como unidad monetaria, administración de las reservas internacionales, obligación de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, control posterior de sus actos, entre otros. Estos postulados fueron tomados de la antes mencionada Ley que venía rigiendo a la institución.

PERO ENTONCES LLEGÓ LA REVOLUCIÓN

Chávez y Maduro acabaron con el modelo democrático del BCV. El 4 de septiembre del 2001 la ley antes comentada fue derogada por la Asamblea Nacional dominada por el chavismo que entonces aprobó una nueva que tampoco duró mucho. A cada rato hacían otra y otra, siete en total, para ir excluyendo los consensos políticos propios del sistema democrático hasta que llegaron al colmo del Decreto ley 2179 emitido por Maduro y publicado en Gaceta Oficial 6.211 del 30 de diciembre de 2015 y en cuyo artículo 16 él se auto atribuyó la facultad para nombrar al presidente y a todos los directores.(“ART 16 Corresponde al Presidente de la República la designación del Presidente y de los Directores del BCV”). Con esto arrebató al Legislativo la potestad de nombrar a dos de ellos y violó su propia constitución al quitarle definitiva y radicalmente la autonomía al instituto emisor y ponerlo a depender de su única voluntad.

Desde allí en adelante todos los actos con apariencia de emanar del BCV son nulos.

MADURO CON SU DECRETO SE HIZO AMO Y SEÑOR DEL BCV

Desde ese Decreto del 2015 Nicolás Maduro personifica al Banco Central, Maduró pasó a ser el Banco Central.

También antes crearon un fantasmal Banco del Alba -al que hay que investigar- presidido por Raul Licausi para drenar capitales, y saquearon las reservas internacionales, tarea en la que se encuentran en pleno desarrollo como lo demuestran los casos hasta ahora conocidos del caso Deutsche Bank y Banco de Inglaterra y los que falta por conocer.

LA ASAMBLEA NACIONAL PRESIDIDA POR HENRY RAMOS

El parlamento ya en manos de la oposición dictó una nueva Ley del Banco Central de Venezuela fechada 3 de marzo de 2016 firmada por su entonces presidente Henry Ramos Allup y demás integrantes de la directiva por la cual se derogó el antes citado decreto de Maduro, aquí está ese texto: https://transparencia.org.ve/project/ley-del-banco-central-de-venezuela/).

¿QUÉ PASÓ CON ESA LEY?

No hay información sobre dicha ley, si se siguió el trámite para su promulgación como mandan los artículos 213 y siguientes de la constitución según los cuales el texto aprobado se debe enviar al presidente de la república para que cumpla con ese paso, y entonces dar vigencia efectiva al texto legal, o, si Maduro no la promulgó, caso en el cual la Directiva de la A.N debiera haber cumplido con el deber que le impone el artículo 214 de la CRBV de declarar dicha promulgación. Esto es de suma importancia porque esta nueva ley constituiría un arma muy importante para el juzgamiento dentro y fuera del país sobre la ilegalidad de todos los actos ejecutados por esas usurpadoras directivas que la dictadura ha creado sobre el BCV.

Y si por alguna razón la A.N no ha cumplido con ese paso constitucional sería muy conveniente que se dictara un Acuerdo puntualizando sobre el tema, mas vale tarde que nunca.

“TODA AUTORIDAD USURPADA ES INEFICAZ…y sus actos son nulos”. Así reza el artículo 138 de la CRBV. Esa es la situación de las personas que atribuyéndose representatividad como Directiva del BCV han firmado contratos en nombre de la institución disponiendo del oro que forma parte de las reservas internacionales, lo han hecho sin legitimidad y todos esos actos son nulos y además delictivos merecedores de persecución penal incluso como actos de genocidio, tipificación que en otro artículo desarrollare.

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN LONDRES

En esa situación de usurpación está un grupo de personas haciéndose pasar por directivos del Banco Central de Venezuela pretendiendo disponer del oro de las reservas que Maduro se robó y había mandado esconder en el Banco de Inglaterra, pero en vista de que éste no la ha permitido lo han demandado ante la Corte de Comercio de la Alta Corte de Justicia. Están utilizando la treta de aparecer como muy preocupados por la carencia de servicios de salud, sobre todo por el tema del coronavirus y demandaron a dicho banco para que entregue esos recursos al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) para que los invierta en nuestro país bajo la dirección de la dictadura. El juez dictó un auto reservándose decidir una vez que primero resuelva sobre la legititimidad de la representación del régimen de Maduro.

Es previsible que la decisión no les favorezca porque tal como sentenció la Corte de Apelaciones de Delaware en EE.UU, “Corresponde al poder ejecutivo dictaminar a quien reconoce como gobierno legítimo de otro país con el que tenga relaciones, y al haber reconocido a Juan Guaidó será solo a sus representantes a quienes los tribunales admitan como tales”

El caso cursa en expediente CL-2020–000304.

HAY QUE ENJUICIAR CRIMINALMENTE A ESOS USURPADORES

Hace tiempo vengo proponiendo que se instaure una denuncia criminal contra toda esta gente de la trama ladrona de los dineros de los venezolanos, no basta con las sanciones, ni con las medidas ejecutivas del gobierno norteamericano, hay que ir a juicio penal respecto a la trama de mucha de la deuda pública que agobia al país, eso de los Bonos 2020, lo que ocurre con Citgo, Nynas, Crystallex, Pdvsa tiene características groseramente delictivas, que -repito- constituyen el delito Lesa Humanidad de genocidio pero tales propuestas no han tenido eco en la cúpula parlamentaria, dolorosamente ya estoy dando credibilidad a versiones sobre intereses creados que infecta incluso a parte de la dirigencia opositora.

…seguimos