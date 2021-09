Fue el fallecido ex presidente Hugo Chávez quien alertó desde el año 2008, que el movimiento bolivariano no era homogéneo. Para aquellos días, amenazaba a sus aliados del Partido Comunista de Venezuela con volverlos «polvo cósmico», por un desacuerdo electoral. A más de 13 años de aquellas declaraciones, las fracturas del chavismo no solo se han agudizado, sino que se materializaron en partidos de izquierda, en abierta oposición a Nicolás Maduro.

En Carabobo las fracturas tienen implicaciones electorales. Pues la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), formalizó la inscripción de Ricardo Adrián, como su candidato a la Gobernación de Carabobo, en directa oposición a la pesuvista candidatura de Rafael Lacava, a quien acusaron de querer «decorar los problemas de Carabobo».

«Nos oponemos a esta idea de Lacava, de convertir a Carabobo en una torta para repartíirselas entre las élites. Estamos en contra de la tiranía que busca imponer las cúpulas elitistas», dijo Ricardo Adrián, candidato por la APR a la Gobernación de Carabobo.

La APR concentra a partidos políticos de izquierda radical, como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), además de varias tendencias de todas políticas a las que les fueron instaladas juntas Ad Hoc, que dividieron sus directivas nacionales, como es el caso de Patria Para Todos (PPT) y Tupamaro. También pertenecen a esta coalición las organizaciones sociales Corriente Revolucionaria del Poder Popular, Red Autónoma de Comuneros, Corriente Lucha de Clases y el grupo Pensamiento Crítico.

Adrian considera que desde el año 2008, el presidente Nicolás Maduro ha venido cediendo a las tendencias liberales de la economía, por lo que plantea que hay que volver a las políticas de protección del salario del ex presidente Hugo Chávez, y hacia un proceso de industrialización que no priorice la importación libre y sin pago de impuestos, sino la producción nacional.

Los problemas de la gente no son show

El aspirante aseguró que Rafael Lacava quiere decorar los problemas de Carabobo y convertir la política en un show. «Los problemas de la gente deben ser el epicentro de la política, no un elemento de maquillaje y espectáculo».

En cuanto a la propuesta para Carabobo, Adrián opina que un plan de Gobierno debe enfocar la recuperación de cinco puntos neurálgicos de la entidad, que son el puerto de Puerto Cabello; la zonas industriales de Valencia, Los Guayos y Guacara; el lago de Valencia; la potencialidad agrícola de las tierras del occidente de la región y por último la «fuerza de trabajo», que corresponde a la cualidad y cantidad de recurso humano presente en la entidad.

Decía Carlos Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, en 1837, que la historia de la humanidad es la historia de la «lucha de clases» y parece ser ese el caso del chavismo, que a a pesar de ostentar el poder político, sigue teniendo importantes disidencias dentro de sus estructuras.