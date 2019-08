El guardabosques Billy Hamilton conectó sencillo en la décimo cuarta entrada para su primer hit como jugador de los Bravos de Atlanta, que superaron 2-1 a los Mets de Nueva York.

Los Bravos consiguieron su sexta victoria consecutiva y mejoraron su registro a 78-52 para asegurarse en el primer lugar de la División Este de la Liga Nacional.

Mientras que el guardabosques venezolano Ronald Acuña Jr, a sus 21 años de edad, se convirtió en el segundo jugador más joven con una temporada de al menos 30 jonrones y 30 robos. Sólo Mike Trout lo hizo más rápido que Acuña.

Acuña Jr., ahora es el segundo jugador más joven en unirse al Club exclusivo de 30-30.

El venezolano aseguró su membresía cuando robó la segunda base durante la octava entrada.

El jardinero de los Bravos, de 21 años, tiene 36 jonrones y 30 bases robadas.

El único otro jugador que se unió al club 30-30 antes de los 22 años fue Trout, quien tuvo 30 jonrones y 49 bases robadas durante su temporada de 2012, cuando tenía 20 años.

.@ronaldacunajr24 is the second player in baseball history to have at least 30 home runs and 30 stolen bases in a season prior to his 22nd birthday.#ChopOn pic.twitter.com/z1MTtm3U5D

— Atlanta Braves (@Braves) August 24, 2019