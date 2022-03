¡Salimos vivos!: Equipo periodístico británico contó su experiencia tras resultar emboscado en Ucrania

Cerca de Kiev, el corresponsal del medio británico Sky News Stuart Ramsay, su camarógrafo Richie Mockler y otros tres miembros del equipo terminaron emboscados y en medio de las balas, en el conflicto que se suscita en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa a la nación de Europa Oriental.

De hecho, el operador de la videocámara recibió dos disparos en su chaleco antibalas y el reportero resultó herido.

En una nota emitida por la web del citado medio, Ramsay relata que se dirigían hacia la ciudad de Bucha, donde el día anterior un convoy ruso había sido destruido por el ejército ucraniano. “Contactos de confianza en el pueblo nos dijeron que estaba tranquilo y prometieron mostrarnos el convoy y contarnos lo que había sucedido”, señaló.

Sin embargo, en el camino, de paso por autopistas y carreteras principales, observaron cómo voluntarios cavaban trincheras y el Ejército colocaba cañones obús para la defensa de la capital. “Estaba claro que nuestro viaje iba a ser difícil”, acotó.

Un viaje corto que les tomó horas

El viaje a Bucha, a sólo 30 kilómetros del centro de Kiev, les tomó horas, por cuanto hubo carreteras cerradas desde las que les redireccionaron innumerables veces. «En nuestro camino, en la distancia, pudimos ver helicópteros artillados rusos cruzando en el aire, con las narices inclinadas hacia el suelo mientras abrían fuego», indicó Ramsay.

“De ser un lugar tranquilo, toda esta parte del campo, incluido nuestro destino previsto, se había convertido en un campo de batalla”.

El corresponsal señaló que en algún momento observaron armas apuntando hacia el auto en que se desplazaban. En el último puesto de control ucraniano se les sugirió que no debían ir más allá, por lo que se decidieron regresar y repautar nuevamente la vista a Bucha, pero “los caminos que habíamos tomado ahora eran inseguros. Instantáneamente, se convirtieron en nuevas líneas de frente”.

En un nuevo puesto de control, un oficial de policía caminó hacia el automóvil y les señaló una ruta segura. Se pusieron en marcha, pero encontraron un silencio mortal, una tensa calma. “Avanzamos lentamente hacia una intersección. Había escombros en el camino, pero eso es normal ahora. No había soldados, todo parecía desierto”, dijo.

Una emboscada repentina

Prosiguió: “Luego, de la nada, una pequeña explosión y vi que algo golpeó el auto y reventó una llanta. Rodamos hasta detenernos. Y entonces nuestro mundo se puso patas arriba. Una primera ronda de balas rompió el parabrisas. El camarógrafo Richie Mockler se acurrucó en el espacio para los pies del pasajero delantero. Entonces estábamos bajo ataque completo”.

Ramsay asegura que las balas cayeron en cascada “por todo el auto, trazadores, destellos de bala, vidrio del parabrisas, asientos de plástico, el volante y el tablero se habían desintegrado”.

Añadió: “No lo sabíamos en ese momento, pero más tarde los ucranianos nos dijeron que estábamos siendo emboscados por un escuadrón de reconocimiento ruso saboteador. Fue profesional, las rondas seguían chocando contra el auto, no fallaron”.

El productor Martin Vowles, que conducía el auto, salió primero, seguido rápidamente por Andrii Lytvynenko, el productor local de Sky News. Dentro del vehículo permanecían Ramsay, Mockler y el productor Dominique Van Heerden, resguardándose como mejor podían.

Posteriormente, Van Heerden abrió la puerta un poco más y se deslizó hasta el suelo, “arrastrándose hacia una barrera de la autopista y luego se zambulló por un terraplén de 40 pies, rodando hasta el fondo”, relató el reportero.

A continuación, Stuart Ramsay sólo recuerda haber recibido un fuerte golpe en la espalda baja, como un puñetazo. Luego se las arregló para ponerse un casco, metió la mano en un estante en la puerta y recuperó sus teléfonos y su credencial de prensa. Se puso de pie y corrió hacia un terraplén en el que perdió el equilibrio y cayó al fondo. Como resultado, quedó con la cara cortada.

Al camarógrafo, que continuó otro rato dentro del automóvil, sólo lo protegía de las balas el bloque del motor, hasta que finalmente emergió por encima de la barrera y saltó hacia el resto del grupo, seguido de una lluvia de disparos.

“¡Seguíamos vivos!”

“En la parte inferior, nos reagrupamos. Los cinco estábamos vivos. No podíamos creerlo. Estábamos en estado de shock, no hay duda al respecto. Pero eufóricos de estar vivos. Martin Vowles me dijo ‘es un milagro que alguno de nosotros haya salido, y más aún los cinco’.

Todavía en la línea de fuego, se alejaron del auto, usando un muro de concreto para cubrirse, hasta que encontraron una fábrica con una puerta abierta a la que corrieron de a uno en uno para refugiarse. “Pero seguíamos convencidos de que los tiradores vendrían a acabar con nosotros”.

Una vez dentro, unas personas les brindaron apoyo y comenzaron a organizar la manera de ser rescatados. Debieron esperar hasta la mañana siguiente porque les cayó la noche en el lugar. Finalmente, recibieron el apoyo de la Policía ucraniana. Un día después ya estaban en el centro de Kiev.

“El caso es que tuvimos mucha suerte. Pero miles de ucranianos están muriendo, y las familias están siendo atacadas por los escuadrones de la muerte rusos al igual que nosotros. Esta guerra empeora cada día”, concluyó Ramsay.

Con información de Sky News.