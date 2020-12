El 2020 también fue un año difícil para el sector transporte. No solo por el impacto de la pandemia de COVID-19 sino, además, por la falta de repuestos y combustible que influyó en la disminución de al menos 50% en las unidades de carga pesada. Así lo afirmó el presidente de la Cámara Regional de Carga, Jonathan Durvelle.

“Desde hace más de tres años venimos informando sobre una disminución del parque automotor de más de 50%”, dijo el representante gremial al ofrecer un balance sobre el desempeño del sector entre enero y lo que va de diciembre. “Este año no ha sido diferente, continúan desapareciendo las unidades por la accidentabilidad tan grande que tienen”.

A su juicio, los transportistas continúan padeciendo lo que calificó como “una pandemia propia del sector”, que durante años los ha flagelado: la falta de repuestos y consumibles, como los neumáticos, baterías, entre otros; así como también la inseguridad en las vías, un factor que los ha llevado a un punto en el que se les hace cada vez más difícil circular.

Fue enfático al señalar que como gremio, con más de 150 afiliados en Carabobo, no están buscando ni solicitándole al gobierno algún tipo de financiamiento o subsidio. Por el contrario, lo que quieren es poder comprar los insumos que requieren de una forma natural, “al precio justo que tenga que ser”, y que se les permita aumentar sus fletes en la medida en la que sus estructuras de costos se vayan modificando.

“Si el precio de los cauchos, un repuesto que representa cerca del 25% del valor total de la estructura de costos, subió un poco, nosotros necesitaríamos subir ese porcentaje en los fletes”, explicó el vocero de la cámara. “No para convertirnos en especuladores, sino para mantener nuestra flota funcionando porque, al no poder cumplir con los gastos mínimos dentro de la estructura de costos, desapareces como empresa”.

Sin combustible no hay transporte

La crisis por escasez de combustible tuvo un impacto terrible para las empresas que presentan el servicio de transporte de mercancías y productos, sostuvo Durvelle, ya que muchas veces los choferes de las unidades demoran hasta 24 horas para poder abastecer el vehículo con diésel, con el que funciona el 100% de las gandolas de carga pesada.

Esta situación no solo genera demora en el despacho de los productos, sino que además altera la estructura de costos debido al tiempo perdido intentando surtir o por tener que comprar combustible “bachaqueado” con sobreprecio, por lo que los transportistas se ven obligados a aumentar sus fletes. “Cuando demoras más tiempo en hacer el viaje, se pone más costoso”.

Se trata de una ecuación simple: “Si no hay combustible, nosotros no podemos circular”, advirtió la autoridad principal de la Cámara Regional de Carga, quien insistió en su disposición a reunirse con los actores necesarios que tienen poder en esa materia para lograr llegar a algún tipo de solución.

Importaciones y exportaciones en Puerto Cabello

Según Durvelle, este mes se ha registrado un ligero repunte de las importaciones y exportaciones en Puerto Cabello respecto a los últimos dos años. Sin embargo, agregó, sigue siendo insuficiente porque la terminal marítima pasó de movilizar entre dos mil y tres mil unidades de carga al día a solo 400, correspondientes solo a los conteiner.

La parte granelera sí tiene una movilización bien importante actualmente, dijo al informar que en lo que va de diciembre han fondeado en el puerto entre cinco y seis barcos de granos, para los que se necesitan al menos mil unidades de carga para movilizar la mercancía.

El vocero alertó que si disminuyen las importaciones, la exportaciones y, en general, la producción nacional, el sector podría contraerse mucho más. “Si la gente no produce, nosotros no tenemos productos qué mover y si la gente no importa o exporta, tampoco”.