Senadores republicanos reaccionaron a la inhabilitación de María Corina Machado y piden reimponer sanciones

A través de sus cuentas oficiales en la red social X (antes Twitter), los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott reaccionaron a la confirmación del inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, anunciada este viernes por el Tribunal Supremo de Justicia.

Rubio, fiero crítico del autoritarismo que representa el chavismo, deploró el acercamiento que ha mostrado la Administración Biden con Caracas, que por cierto ha permitido el levantamiento parcial de sanciones y la liberación del empresario colombo-venezolano Alex Saab.

Cuestionó, de hecho, las intenciones del oficialismo de acatar el acuerdo de Barbados desde un principio.

Por su parte, Scott solicitó reimponer las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. «Joe Biden debe volver a imponer sanciones INMEDIATAMENTE, y me refiero a esta noche. Todo lo que no sea eso será un apaciguamiento y una debilidad inaceptables. Nunca debió haber confiado en Maduro, y ahora que ese matón lo ha engañado, necesita demostrar que Estados Unidos devolverá el golpe», escribió el senador.

.@JoeBiden must IMMEDIATELY reimpose sanctions – and I mean tonight. Anything short of that will be unacceptable appeasement and weakness.

He never should have trusted Maduro, and now that he’s been played by that thug, he needs to show that America will punch back. https://t.co/J4tjQsVObP

— Rick Scott (@SenRickScott) January 26, 2024