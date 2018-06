Un sismo de magnitud 5,0 se registró a 11 kilómetros al noroeste de Irapa, en el estado Sucre, cerca de la Península de Paria.

Según la cuenta en Twitter de la Fundación de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento telúrico se registró a las 9:54 minutos de la noche de este viernes, con una profundidad de 85,4 kilómetros.

Usuarios de esa red social reportaron que el temblor se sintió en Maturín, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y en Puerto Ordaz. No se reportan heridos ni daños materiales.

En su página web, sin embargo, Funvisis aporta datos distintos a los de su cuenta en Twitter. En el portal reseña lo siguiente:

10 Km al noreste de Irapa

22-06-2018 21:54 · Profundidad 87.3 km

Magnitud: 4.9

También este viernes, Funvisis registra otros dos sismos, al noreste de Güiria y al este de Guayaguayare (Poblado de Trinidad y Tobago):

En caso de #temblor:

● mantener la calma,

● no correr,

● no sobrecargar telecomunicaciones.

● no difundir rumores.

Si es intenso:

● apagar dispositivos a gas, cerrar llaves de paso,

● no tocar cables caídos,

● trasladarse a pie si hay riesgo de tsunami o derrumbe.

— Alerta (@AlertasCL) June 23, 2018