La empresa SmartMatic que desde el año 2004 manejó bajo sustanciosas ganancias económicas la automatización de los procesos electorales a favor primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro ha demandado a su víctima -Venezuela- para que le pague una deuda por las actuaciones que sus contratantes no le pagaron.

Según informaciones de distintos medios, la acción cursa por ante el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ubicado en Madrid desde donde exige el pago de 1.500 millones de dólares que les habrían dejado de pagar por “el trabajo” que ejecutaron en el año 2017 para montar aquella ilegítima e infame Asamblea Constituyente que presidió Diosdado Cabello y con la que el régimen desconoció y usurpó las funciones de la Asamblea Nacional que fue elegida en 2015.

Ha dicho SmartMatic que su conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro surgió a raíz del citado proceso del 30 de julio de 2017 cuando éste decidió publicar unos resultados distintos a los registrados en sus máquinas, es decir, falsificó los resultados, y que Nicolás Maduro ante el reclamo de la empresa resolvió salir de ella e hizo reemplazar tanto el software como las máquinas por otras que su gestión compró en China y para lo cual autorizó a Tibisay Lucena quien se lucró delictivamente de ello realizando esa operación por medio de interpuesta persona. Luego utilizaron esas nuevas máquinas para la fraudulenta elección parlamentaria del año 2020.

SMART MATIC SALE DE ESCENA Y ENTRA LA ARGENTINA EXCLÉ

Las máquinas de SmartMatic dejaron de serle útiles a Maduro quien comenzó a pelearse con ellos a propósito de la engañifa electoral del 2017 para montar el circo de esa mal llamada Asamblea Constituyente que presidió Cabello, y en consecuencia la pandilla mandó a fabricar sus propias máquinas en China y el software lo contrataron con la empresa argentina ExClé dirigida por Guillermo San Agustín también de esa nacionalidad y muy allegado a Jorge Rodríguez. En esa nueva cofradía creada para el fraude electoral se hizo partícipe privilegiado el militar, entonces Mayor e ingeniero de sistemas, Carlos Quintero infiltrado en el CNE por Chávez.

CON UN VORÁZ INCENDIO ABRIERON EL CAMINO PARA MANDAR HACER LAS NUEVAS MÁQUINAS

El plan para elaborar un sistema con nuevas máquinas que manejaría la empresa argentina ExClé les presentó el problema sobre qué hacer con las de SmartMatic, entonces resolvieron salir de eso al mejor estilo mafioso, en una nocturna operación comando les prendieron candela. Así fue como en marzo de 2020 incendiaron el depósito en Fila de Mariches (Caracas) donde se guardaba toda la estructura del sistema electoral. Organizaron tan efectivamente aquel incendio que en solo media hora 49.408 máquinas, 400 papeletas electrónicas (pantallas táctiles con las caras de los candidatos) y 49.323 lectores de huellas fueron arrasadas por el fuego. Un investigador de una compañía de seguros dijo que la única forma como esa voracidad del fuego pudo haberse desarrollado tan ferozmente en tan corto tiempo era que se tratara de un incendio intencional con colocación de trampas inflamables potenciadoras del siniestro.

LAS REVELACIONES DEL EXPERTO GENARO MOSQUERA

El doctor en Ciencias Estadísticas Genaro Mosquera, profundo conocedor del tema electoral que por años ha trabajado con el también experto en la materia Guillermo Salas, en reciente entrevista que sostuvo con Napoleón Bravo reveló cosas como que desde los años 2003–2004–2005 se dio inicio a la manipulación demográfica en el Registro Electoral para insertarle electores, por ejemplo, desde el Centro Nacional de Estadísticas se fabricó un inusitado y nunca constatado crecimiento poblacional de un 10% de nuevos electores “virtuales”. Lo máximo que ese crecimiento -afirmó el experto Mosquera- podría registrar sería de un 3% que de por sí sería altísimo; y seguidamente agregó que también se maniobró para no mantener actualizado dicho Registro al que no se le hacía la debida limpieza para excluir a los fallecidos que estima estaban por el orden de los 150 mil. Consecuencialmente Mosquera dice que también se ha venido produciendo una desmedida naturalización de extranjeros básicamente iraníes y chinos a quienes se ha conferido derecho al voto.

4 MILLONES DE ELECTORES SIN PODER VOTAR Y UNOS FALSOS 2 MILLONES QUE SI VOTAN

En conclusión, de esa manera se fue creando un grueso colchón de unos 2 millones de votos -afirma Mosquera- que se le han venido adjudicando al Chavismo para asegurarle resultados favorables en cualquier proceso electoral, y en sentido contrario ahora tenemos el hecho de que cuando menos 4 millones de electores forman parte de la diáspora a la que ahora no se le permitirá ejercer derecho a votar.

De las citadas declaraciones del Dr. Mosquera se deduce que el continuado fraude electoral que se ha ejecutado en Venezuela no radica únicamente en la manipulación del sistema automatizado que introdujo SmartMatic, sino además en coordinación de un conjunto de hechos preparatorios y de decisiva influencia en los falsos resultados como los antes citados y que no es creíble que esta empresa los ignorara.

Ver la entrevista: https://youtu.be/RjE38LHKYy4

LA OPORTUNIDAD QUE SE PRESENTA CON ESTA DEMANDA

Esta acción propuesta por SmartMatic por ante el Tribunal de Arbitraje CIAR es una gran oportunidad para ventilar públicamente todo ese complejo sistema fraudulento mediante el cual se nos instauró esta diabólica dictadura por lo que urge abocarse a intervenir en su trámite y participar en la defensa. Hay que exigir a la demandante respuesta a asuntos colaterales como los denunciados por el profesor Mosquera:

1) Manipulación demográfica en el Registro Electoral para insertarle electores y forjar un absurdo crecimiento poblacional nunca constatado de un 10% de electores.

2) No actualización del registro de electores para excluir a 150.000 personas fallecidas para mantenerlas como electores activos.

3) Desmedida naturalización de chinos, iraníes y quien sabe que más para mantener un colchón de votos a favor del régimen.

Por tales razones el denominado gobierno interino a través de su procurador debe buscar asumir la representación de la demandada Venezuela en ese juicio ante el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y presentar batalla para adentrarse a litigarlo, más que por el dinero en juego, por la verdad sobre el fraude permanente con el que a Venezuela se le viene martirizando con las tiranías de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, fraude cuya comprobación constituirá un elemento de bastante peso para, entre otras cosas, reforzar las denuncias que cursan por ante la Corte Penal Internacional contra un régimen que además de asesino es absolutamente ilegítimo como puede comprobarse judicialmente en este caso. Es una gran oportunidad para obtener una decisión formal al respecto.

CONDICIÓN SINE QUA NON

Cabe la acotación final de que para el supuesto caso de que se vaya a producir un nuevo proceso electoral, un verdadero proceso electoral, inexcusablemente ha de instrumentarse la participación de la migración venezolana y que se vuelva al proceso manual.

Este artículo lo he escrito con informaciones de los medios al respecto y sin contar con el escrito de demanda de Smart Matic pues no lo he podido obtener todavía, cuando lo tenga podré hacer un examen mas exhaustivo y preciso.

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3