Hoy es día del correo.

Guillermo J. Zazueta E. de Culiacán, pregunta…: “¿Por qué Ud. dice que van 143 años de Grandes Ligas, si la Liga Nacional comenzó en 1876?”.

Amigo Memo…: Y en 1871 hasta 1875, jugó la primera Liga Grande, la National Associational. Algunos historiadores, por incolencia, dicen que no fue Liga Grande. Y entonces, ¿qué fue?

Alejandro Hernández, de Caracas, comenta… “Solo 124 peloteros están en el Hall de la Fama de Cooperstown, y más de 20 mil han jugado en Grandes Ligas. Indudablemente no basta con ser un buen jugador. Hay que ser extraordinario, resaltar. Que los fanáticos, los compañeros, el mánager, piensen que teniéndolo en el campo, sirviendo y bateando, tienen ventaja para ganar. No basta con ser bueno. Hay que ser extraordinario, fuera de serie. Y tiene que ser así durante muchos años. Por eso no me gusta Edgar Martínez para el Hall de la Fama”.

Amigo Alejo…: Muy bien. Solo que los bigleaguers en Cooperstown no son 124, sino 226, y los que han jugado en Grandes Ligas no son “más de 20 mil”, sino más de 30 mil.

Reynaldo Casadiego, de Mazatlán, pregunta…: ¿Cuál es la mejor liga invernal?.

Amigo Rey…: La Mexicana del Pacífico nunca tiene problemas económicos, más bien hablan de expansión; de los ocho equipos, siete tienen estadios nuevos o remodelados, no depende de ayudas del gobierno y podría organizar la Serie del Caribe todos los años. Creo que es suficiente para ser considerada la mejor.

Antonio J. Campos B. de Guarenas, pregunta…: “¿Los equipos de las menores tienen limitación en el número de peloteros, como los 25 de las Mayores?”.

Amigo Toño…: Como en las menores es más importante el desarrollo de los jugadores que ganar juegos, hay diferentes condiciones, según las necesidades de cada liga, pero siempre entre los 25 y los 30.

Argimiro Franceschi, de Cabinda, Angola, pregunta…: “¿Por qué los equipos de Grandes Ligas no instalan academias aquí, en África?. Hay millares de jóvenes con cuerpos atléticos, que corren muy bien y pueden lanzar a cien y más millas por hora?”.

Amigo Miro…: Eso lo han considerado más de una vez unos 10 equipos. Pero hay dos problemas que han retrasado el proyecto, la enorme distancia y el idioma. Son dos puntos muy importantes que se supone podrían perjudicar la buena marcha del trabajo. Por eso intentan ahora traer los prospectos a Estados Unidos. Los Piratas tienen a tres africanos en las menores y otros equipos han mandado scouts allá.

