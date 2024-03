Subsecretario Nichols exigió la inmediata liberación de San Miguel y dirigentes de Vente Venezuela

La tarde de este martes, el subsecretario de Estado estadounidense, Brian A. Nichols, exigió la «inmediata e incondicional liberación» de los dirigentes regionales de Vente Venezuela Emill Brandt (Barinas), Juan Freitas (Vargas), Luis Camacaro (Yaracuy) y Guillermo López (Trujillo), además de la activista defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X (antigua Twitter), el funcionario señaló que las detenciones constituyen «claras violaciones del acuerdo de Barbados».

«Por tanto, exigimos su liberación inmediata e incondicional, así como la liberación de todos los venezolanos detenidos injustamente». Hacía referencia a los más de 270 presos políticos contabilizados por ONG como Foro Penal, en sus más recientes balances.

The detention of @VenteVenezuela Barinas campaign coordinator Emill Brandt & continued detention of VV campaign members Juan Freitas, Luis Camacaro, & Guillermo López are clear violations of the Barbados agreement. We call for their immediate & unconditional release, as well as…

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) March 12, 2024