Tito Polo vive un ambiente perfecto con Magallanes y quiere llegar al Round Robin

En la previa del encuentro del viernes 22 de noviembre entre Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira, el importado de la nave turca, Tito Polo, conversó en exclusiva para El Carabobeño, donde dejó en claro que quiere ayudar a la nave a clasificar al Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y se encuentra contento con este grupo de jugadores.

Tito Polo, quien nació en Colombia, jugó en Venezuela con las Águilas del Zulia en la temporada 2018-2019, sin embargo, no destacó con sus números y lo dejaron libre. Para este año regresó a la LVBP con los Navegantes del Magallanes, equipo donde ha dejado buenas sensaciones y parece estar bien ajustado al esquema de Eduardo Pérez.

El colombiano admitió que está féliz de jugar con la nave turca. "Estoy féliz de estar con el equipo de Magallanes, después que me contactaron tomé la decisión de venir y me siento muy contento de estar aquí. Me encuentro con un gran grupo de compañeros, de líderes y gracias a Dios estamos aquí".

Polo reiteró que tiene una buena relación con cada uno de sus compañeros. "Es muy buena. Desde que llegué me han acogido muy bien la familia de Magallanes. Eso me ayuda mucho para poder mostrar lo que tengo. La armonía y humildad que se vive en el club house es perfecto ahora mismo y por eso el equipo está dando buenos resultados".

El objetivo del outfielder importado es claro, ayudar al conjunto turco a clasificar a la ronda de playoffs. "Mi objetivo es ayudarlo en todo lo que pueda, bateo, defensa y hasta en el corrido de bases. Ayudarlos a clasificar que es la meta principal y después quedar campeón".

Tito Polo vive un ambiente perfecto

"Día tras día se van dando las cosas, el día de mañana es incierto, yo me enfoco en el día de hoy y mañana Dios me dará la oportunidad de hacer las cosas bien", declaró Polo.

Polo: "Sentí cosquillas en el estómago al estar frente a miles de personas"

El colombiano destacó que quería vivir la experiencia de un Caracas-Magallanes, además que sacó la bola y logró darle al equipo una llave para abrir el marcador el pasado martes 19 de este mes.

"Primera experiencia, desde que llegué siempre me lo comentaron, vas a jugar un Caracas-Magallanes, vas a ver cómo se llena el estadio y pues, quería vivirlo. Esas cosquillas que se sienten en el estómago cuando estás frente a miles de personas y conectar un jonrón ahí fue maravilloso. Ayudé al equipo en ese momento que más lo necesitábamos y muy feliz de lograrlo".