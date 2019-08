Adriana Nathaly Sirgo Contreras (27), Gueyderson José Pereira Hernández (26) y un joven de 16 años, fueron apresados en la parroquia Tinaquillo, por funcionarios de la Subdelegación Tinaquillo, por el delito de estafa.

Mediante denuncia interpuesta por la víctima, se pudo conocer que los detenidos se dedicaban a comercializar celulares robados, indicándoles que estaban en perfecto estado.

No obstante, las víctimas al intentar activar los teléfonos, mientras que estos resultan no estar en funcionamiento en las operadoras telefónicas, por lo que encaran a los delincuentes y estos manifiestan que no le retornarían el dinero ni se hacían responsables de lo ocurrido.

En la aprehensión de los mencionados, se le incautaron tres teléfonos celulares de marcas y modelos diferentes. El trío fue puesto a la orden de la Fiscalía Quinta y de Flagrancia del Ministerio Público del estado Cojedes, informó el comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc en su red social Twitter.