Un conocido «me trajo aquí y a la mañana siguiente me operaron. Cuándo recuperé el conocimiento, me dijeron que había cambiado de chico a chica», relató este jueves el joven que se identificó ante el canal de noticias indio NDTV como Mujahid.

De acuerdo con el hombre la cirugía fue parte de un engaño orquestado por otro hombre que le acosaba y amenazaba desde hace dos años.

El incidente supuestamente tuvo lugar en la facultad de medicina de una universidad de Muzaffarnagar, una ciudad en el estado indio de Uttar Pradesh, después de que el conocido le aconsejara a visitar las instalaciones, alegando que el joven padecía de un problema médico que requería inspección hospitalaria.

Según contó Mujahid al medio indio, el hombre al que identificó como Omprakash habría amenazado con dispararle a su padre y apoderarse de su parte de las tierras familiares en el caso de que no le acompañara al hospital.

«Él me dijo: ‘Te cambié de hombre a mujer y ahora tienes que vivir conmigo. Te he preparado un abogado y te he preparado un matrimonio judicial. Ahora mataré a tu padre y la tierra de tu parte será a mi nombre y luego lo venderé y me iré a Lucknow», aseveró.