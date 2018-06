Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, se reunió con el personal de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (DICAE), para evaluar el funcionamiento de la dependencia, después de quedar prácticamente inoperativa por los múltiples hurtos de cables, consolas de aires acondicionados, breakers eléctricos entre otros materiales.

“Estamos organizando un horario de contingencia de acuerdo con la capacidad de cada unidad, por lo pronto podemos informar que la Unidad de Egresados va a atender de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., solo para quienes tienen su cita, incluyendo aquellos que tienen citas atrasadas y no habían podido ser atendidos por esta calamidad”, aseguró.

Aure destacó “es indispensable que traigan impreso el comprobante de cita que emite el sistema. También quiero aclarar que por los momentos y hasta nuevo aviso, está suspendida la opción de habilitar para agilizar los trámites de documentos”.

Al ser consultado sobre las nuevas solicitudes de documentos legalizados, el secretario precisó que el sistema ya permite generar nuevas citas.

“Quienes necesiten sus papeles ya pueden agendar su cita, pero pedimos comprensión con los tiempos de atención, porque francamente la situación es crítica, estamos operando a 30% de nuestra capacidad, y además de lidiar con los hurtos multimillonarios que nos han hecho. También hay que tener comprensión con cosas tan absurdas como la prohibición que el gobierno le tiene impuesta a las universidades de comprar papel, algo fundamental para el funcionamiento de DICAE”, finalizó