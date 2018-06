Usuarios del transporte público en Valencia , este lunes se quedaron esperando los autobuses, que a través de las redes sociales anunció el gobernador Rafael Lacava desde Campo Carabobo.

Aunque el mandatario regional no dijo explícitamente que los autobuses entrarían en circulación este lunes, se creó la expectativa de que esto sería así.

En la avenida Bolívar norte algunas personas que tenían rato esperando transporte, tenían la esperanza de poder trasladarse en los Transdracula, pero esto no fue posible.

Como ya se ha hecho costumbre por falta de transporte, un gentío se observa a diario caminando largos trechos para poder llegar a su destino.

Extraoficialmente se conoció que ya se diseñaron las rutas que cumplirán los autobuses que trajo a la ciudad el gobernador, pero faltan algunos detalles para ponerlos a circular.

Todavía no se han establecido las tarifas que se van a cobrar,. Todo eso lo informará próximamente el gobernador, según se conoció.