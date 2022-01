“Quedé de primera en la categoría de mujeres. Por ahora no hay nada de aguas abiertas porque la Federación Internacional de Natación no ha sacado su calendario. Me siento feliz porque logré llegar. No es una competencia para la que me preparé específicamente, sino que forma parte de mi preparación para Paris 2024. Estoy muy emocionada y feliz”, dijo Paola Pérez a El Pitazo vía telefónica.