Para verificar las licencias de conducir en el 2018, los venezolanos tenían que pasar por los consulados de Venezuela en España, oficinas controladas por el régimen de Nicolás Maduro, ahora este trámite se hará de manera automática gracias al nuevo convenio firmado entre la (DGT) y la embajada de Juan Guaidó @jguaido, @diplomaciave_es, la cual es representada por el diplomatico Antonio Ecarri Bolivar @aecarrib. _ A partir del próximo lunes 22 de julio los venezolanos en España podrán canjear de nuevo las licencias de conducir, así lo confirmó la DGT. _ La verificación del permiso de conducir podrá hacerse de forma electrónica. Para este trámite, por tanto, ya no hará falta pasar por los consulados de Venezuela, lo que estaba incluido en el protocolo temporal anteriormente vigente. . La DGT, mediante un comunicado, explica que: . – Se consideran canjeables los permisos de conducción expedidos en origen en tarjeta de plástico. Los documentos en formato PDF no cumplen la legislación española que transpone la normativa europea relativa a los permisos de conducción. . – Los titulares de un permiso de conducción venezolano interesados en canjear sus permisos deberán solicitar cita previa para la realización del trámite. Esta solicitud pueden realizarla online a través de la Sede Electrónica de la DGT o llamando al teléfono 060. . – La verificación del permiso con las autoridades venezolanas se realizará de manera automática, tal como prevé el convenio de canje. El solicitante debe acudir a la cita asignada cualquiera que sea el estado de verificación de su permiso. _ MUY IMPORTANTE: Sólo se puede reservar una cita para el canje de la licencia. La DGT advierte “que si anulas tu cita esto implica iniciar un nuevo procedimiento administrativo, por lo cual se volverá a solicitar la verificación correspondiente al país de expedición de tu permiso de conducir”. _ COMPARTE CON TUS PANAS 👇 _ @ELPANAEXTRANJERO