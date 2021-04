La falta de dinero en efectivo y de alimentos obliga a muchas familias venezolanas a tener que recurrir a los llamados trueques, para poder cubrir algunas de sus necesidades básicas.

Desde hace mucho tiempo, venezolanos de todos los rincones del país se han visto obligados a retroceder en el tiempo, en el cual, según algunos especialistas en la materia, se caracterizaba como la forma de pago, incluso antes de que se conociera el dinero.

La gente cancela y recibe bienes y servicios con paquetes de comida y en algunos casos con otro servicio.

Algunos ejemplos fueron reseñados por 2001online.com, como sucedió con Bruce Cerdeño, quien ejerce e oficio de plomero; y quien afirmó que algunas veces le han pagado con trueque.

“Me pagaron con paquetes de pasta, arroz, lentejas y aceite. Eso no es todo el tiempo, es cuando la gente no tiene dinero. No hay efectivo”, dijo.

También recalcó que “no hay un monto límite para hacer el trueque, uno calcula. Si un trabajo cuesta $10, muchas veces la comida que dan no cubre eso, pero uno acepta porque hay que llevar a la casa, no se va a poner a restar o sumar”.

Otro caso es el del taxista Luís Castro, quien afirmó que “algunos clientes ofrecen pagar la carrera con trueque. En ocasiones me pagaron con harina Pan, arroz, azúcar”.

Castro dice que “eso se hace desde antes de la pandemia y por falta de efectivo, los nuevos billetes no se ven. A veces traen dólares y no hay cambio. El trueque, es más que todo para las carreras cortas, de $5 y al cambio del día”.

Este tipo de negociación entre las personas primero debe hablarse previamente, se han los cálculos de cuánto puede costar el servicio y el cliente busca la comida para el trueque, “eso es solo con clientes de confianza y sucede como una vez al mes. Un cliente que no tiene dinero y necesita llegar”, aclaró.

En el caso de Christian Guaita, empleado en @forexito, (un kiosco de flores) afirmó que no suele ser muy frecuente este tipo de pagos, pero “a veces vienen clientes que proponen pagar las flores con trueque, con comida, ofrecen ropa y zapatos nuevos o usados, chuchería. A veces una harina Pan por una rosa”.

Recordó que “eso sucede desde el 2017 para acá”. Además de que no hay una cifra definida para el trueque. “Hay gente que vende chucherías y nos llega con una caja de chocolates y la cambian por un arreglo”.

En cambio un encargado del kiosco El Millón, Domingo Perazo comenta que “algunas veces cambio cigarrillos por plátanos. Los camiones que venden hortalizas vienen a cambiar sus productos por cigarros más que todo, caramelos, Gaceta Hípica, recargas de celulares con 14 plátanos por $1, eso vale la recarga mínima”.

“Hago el trueque desde las últimas semanas porque las cosas se encarecieron más por la falta de efectivo. Se hace con lo más económico, dos cigarritos por fruta o por un arroz, vegetales”, apuntó.

Vicente Martínez vive en Catia y dijo que “allá se hace mucho trueque para pagar, cambian un producto por otro de un kilo. Cinco plátanos por un producto, por ejemplo. En estos días un pregonero cambiaba una mantequilla Deline y medio kilo de jabón por un producto”.

“El canje se hace porque no hay efectivo y también se hace por servicios, arreglo de zapatos por dos productos” aseguró.

