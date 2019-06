Dos de las favoritas para esta Copa América de Brasil 2019, la anfitriona y Colombia, junto a una de las llamadas a dar la sorpresa, Venezuela, tendrán el camino más largo hacia los cuartos de final del campeonato, con más de 2.900 kilómetros cada una en los tres partidos de la primera fase.

Venezuela, encuadrada en el Grupo A junto a Brasil, Bolivia y Perú, es la selección que mayores desplazamientos asumirá durante la fase grupal de esta Copa América, en la que sumará 3.275 kilómetros -medidos en línea recta entre las sedes- entre sus tres encuentros, que tendrán lugar en Porto Alegre contra Perú, en Salvador de Bahía frente a Brasil y en Belo Horizonte ante Bolivia.

Desde la sede más meridional, en la capital del estadio de Río Grande do Sul, fronterizo con Uruguay, a la más septentrional, en el estado de Bahía, en la parte central de la costa atlántica brasileña, el combinado ‘vinotinto’ se lleva el récord de kilómetros recorridos en esta primera fase, calculados entre estadios, ya que los combinados no tendrán una sede fija, sino que realizarán su concentración itinerante en función de donde jueguen sus encuentros.

Le sigue a muy poca distancia (2.916 kilómetros) la anfitriona Brasil, que abrirá el torneo con el partido inaugural contra Bolivia en el Morumbí de Sao Paulo el 14 de junio, se trasladará a Salvador para enfrentarse a Venezuela cuatro días después, y acabará la primera fase de nuevo en Sao Paulo, en este caso en el estadio del Corinthians, ante Perú el 22.

El mismo camino, pero en sentido contrario, lo completará la selección colombiana, con 2.916 kilómetros, en un recorrido entre Salvador de Bahía, donde debutará ante Argentina el sábado 15 de junio; el estadio Morumbí de Sao Paulo, donde se medirá a Catar el día 19; y de vuelta al Fonte Nova de Salvador para jugar contra Paraguay cuatro días después.

Más de 2.000 kilómetros asumirán, por su parte, Chile, Uruguay, Argentina y Japón, una de las dos invitadas en esta edición del torneo suramericano, que disputará su segunda edición tras la de Paraguay 1999, cuando quedó eliminada con dos derrotas ante Perú y la anfitriona, y un empate 1-1 frente a Bolivia.

La Argentina de Lionel Messi transitará en la primera fase por Salvador de Bahía, donde abrirá su participación en el Fonte Nova ante Colombia; continuará su camino en el Mineirao de Belo Horizonte contra Paraguay; y cerrará la primera fase ante Catar en el estadio del Gremio de Porto Alegre.

Entre las selecciones que menos kilómetros acumularán en su tránsito por la competición están Paraguay (1.300 kilómetros), la invitada y debutante Catar (1.205) y Bolivia (699).

El conjunto andino será el que menos tenga que invertir en desplazamientos, dado que no pasará por las sedes más alejadas

(Porto Alegre, en el sur, y Salvador, hacia el norte), ya que arrancará contra Brasil en Sao Paulo, seguirá en Río contra Perú y finalizará esta fase en Belo Horizonte ante Venezuela.

Casi el doble tendrá que transitar Catar, que arrancará contra Paraguay en el Maracaná de Río, luego viajará al Morumbí de Sao Paulo para medirse a Colombia, y cerrará su participación en esta fase contra Argentina en Porto Alegre, donde tiene su desplazamiento más largo, de unos 700 kilómetros.

Una vez superada la primera fase, los primeros y segundos de cada grupo, y los dos mejores terceros clasificados, accederán a los cuartos de final, el inicio de la fase definitiva del torneo en busca de la gran final del 7 de julio en Maracaná.

Con los cuartos en Porto Alegre, Río, Sao Paulo y Salvador; y las semifinales en Belo Horizonte y Porto Alegre, aún habrá una diferencia importante de distancia entre los equipos en función del camino por el que lleguen a la final.

En este caso, los que mayor distancia acumularán en caso de alcanzar el partido definitivo de esta Copa América serán el equipo que surja del partido de cuartos de final de Salvador de Bahía (primero del grupo C frente al mejor tercero de los grupos A o C) donde podría acabar Uruguay si lidera su grupo.

El ganador de este cruce jugaría su semifinal en Porto Alegre, con más de 2.200 kilómetros de recorrido norte a sur, y añadiría otro millar de kilómetros para llegar al escenario de la final; una diferencia importante con el que juegue su partido de cuartos en Río (segundos de los grupos A y B), que tendrán la semifinal en Belo Horizonte para retornar a Río en caso de ganar, lo que les llevaría a totalizar apenas 690 kilómetros.

– Distancia que recorrerá cada selección en la primera fase de la Copa América 2019:

Selección Partido 1 Partido 2 Partido 3 Total kms.

==============================================================

Venezuela Porto Alegre Salvador B. Horizonte 3.276

Colombia Salvador Sao Paulo Salvador 2.916

Brasil Sao Paulo Salvador Sao Paulo 2.916

Chile Sao Paulo Salvador Río 2.669

Uruguay B. Horizonte Porto Alegre Río 2.462

Argentina Salvador B. Horizonte Porto Alegre 2.316

Japón Sao Paulo Porto Alegre B. Horizonte 2.202

Ecuador B. Horizonte Salvador B. Horizonte 1.949

Perú Porto Alegre Río Sao Paulo 1.477

Paraguay Río B. Horizonte Salvador 1.301

Catar Río Sao Paulo Porto Alegre 1.206

Bolivia Sao Paulo Río B. Horizonte 698.