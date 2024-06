Versión sobre canonización de José Gregorio Hernández se basó en un video manipulado

Un video de 42 segundos, publicado la noche del 24 de junio en la cuenta personal de X (antes Twitter) de la periodista Ana Rodríguez, corresponsal del medio colombiano El Tiempo en Caracas, muestra el momento en el que el papa Francisco le dijo a un hombre la frase textual «voy a canonizar al médico», en referencia al doctor José Gregorio Hernández.

Tres segundos después, el Sumo Pontífice indicó que no sabía cuándo, pero que ya había firmado. Se aprecia a Su Santidad en una silla de ruedas mientras el feligrés, quien aseveró que colaboraba con el cardenal Baltazar Porras, le saludaba.

#Atención traigo una buena noticia! El Papa Francisco ya firmó la canonización del beato José Gregorio Hernández! No hay fecha, pero sí la buena nueva! Hace unos días @NicolasMaduro había informado que tenía confirmación del hecho. A celebrar! pic.twitter.com/PWiOPmyBUw — Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) June 25, 2024

El clip se viralizó rápidamente, por la emoción que significa para los venezolanos que José Gregorio Hernández sea elevado finalmente a santo. Medios de comunicación y usuarios en redes sociales se hicieron eco de esta versión, y dieron por cierta (ahora sí) la canonización del beato.

El video fue objeto de una edición

En el segundo 22 (justo después de que el Santo Padre afirmó que «canonizará al médico»), se aprecia un corte en el audiovisual, por lo que se desconoce si la frase «no sé cuándo, pero ya firmé» se refería a la esperada canonización.

El equipo de El Carabobeño DetECta no pudo ubicar la grabación sin editar o la fecha exacta en la que se filmó.

La periodista acreditada en la Santa Sede, Marinellys Tremamunno, dijo a El Carabobeño que es falso que se haya aprobado la canonización de José Gregorio Hernández. «Conversé en El Vaticano y me confirmaron que no hay nada aprobado ni firmado».

Tremamunno aclaró en un hilo de X que en la lista de canonizaciones de 2024 no está el nombre del médico venezolano.

Siguen las #fakenews sobre #JoseGregorioHernandez. Un comentario fuera de contexto del Papa no es una prueba de nada. Para que ocurra una canonización existen procedimientos que la Causa de nuestro Beato aún no ha cumplido. ABRO HILO 👇🏼 — MarinellysTremamunno (@Marinellys) June 25, 2024

La Arquidiócesis de Caracas posteó el 25 de junio en su cuenta de X un comunicado del 29 de mayo que desmiente toda información que afirme la canonización del beato José Gregorio Hernández.

El ente recordó que todo acto pontificio normalmente se publica por el órgano informativo L’Osservatore Romano, medio oficial de la Santa Sede. Agregó que, cuando la canonización sea oficial, la noticia se transmitirá a todos los medios.

#Recordemos Comunicado publicado por la Vicepostulación de la Causa de Canonización del beato José Gregorio Hernández, el pasado 29 de mayo, en el que aclara, a través de qué vía oficial darán el anuncio de Canonización del Beato José Gregorio Hernández. pic.twitter.com/UDGSQJYWGS — Arquidiócesis de Caracas (@ArquiCaracas) June 25, 2024

El monseñor Diego Padrón dijo a El Carabobeño que, cuando se aprueba una canonización formalmente, El Vaticano envía un documento a la nunciatura y a la conferencia episcopal del país favorecido, que es elaborado por el consistorio de las causas de canonización. Aseveró no tener información nueva sobre el estatus actual de la canonización.

Aún falta el segundo milagro de José Gregorio Hernández

El retraso en la canonización de José Gregorio Hernández, declarado venerable en 1986, se debe a la falta de un segundo milagro.

«No hay segundo milagro confirmado. A JGH se le debe atribuir la intercesión eficaz de un segundo milagro ocurrido después de la beatificación (18 de enero de 2021, en una misa en Caracas). Y el presunto milagro que había sido presentado en 2023 no superó el estudio médico de la Congregación para la Causa de los Santos», aclaró Tremamunno en X.

Semanas atrás, la comunicadora explicó en un live de Instagram que tal milagro debe comprobarse a través de un estudio exhaustivo que contempla las siguientes etapas:

Tiene que ser verificado por dos médicos peritos Una vez que existen las pruebas materiales que confirman que haya ocurrido dicho milagro, estos dos galenos presentan el caso a la consulta de médicos de la Congregación para la Causa de los Santos, que está conformada por otros cinco médicos y estos son los que aprueban o no si el caso avanza Posteriormente, el milagro debe pasar por un examen que lo realiza la congregación de teólogos de la Congregación para la Causa de los Santos, que es un dicasterio (ministerio de la Santa Sede) conformado por ocho teólogos. Allí se hace un estudio teológico También existe otra figura, que es el promotor de la fe (tradicionalmente llamado el abogado del diablo), que de alguna manera confronta este caso para demostrar que efectivamente hay un milagro Luego de que la congregación de teólogos confirma la existencia de un milagro, es el Consejo en pleno de la Congregación para la Causa de los Santos, que está conformado por los obispos y los cardenales que forman parte de este dicasterio, los que van a dar el veredicto final Seguidamente, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos lleva este estudio preliminar o la aprobación de parte de la congregación de este segundo milagro al Papa, quien posteriormente se debe reunir con la Asamblea de Cardenales que gobiernan la Iglesia Católica para presentar esta última fase del milagro. Allí se da la aprobación definitiva del milagro y la decisión de la canonización

Las desinformaciones sobre el proceso de José Gregorio Hernández

Este año han surgido algunas noticias falsas o sacadas de contexto sobre el proceso de canonización de José Gregorio Hernández. Algunas aupadas por el propio Francisco y el Gobierno venezolano.

Por ejemplo, a principios de junio, el presidente Nicolás Maduro dijo tener la confirmación de que el Sumo Pontífice había firmado la canonización del beato. Aseguró tener un video que ratificaba la noticia, pero pidió al pueblo venezolano esperar a que la Iglesia Católica lo hiciera oficial.

Monseñor Mario Moronta, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), dijo el 5 de junio desde el Vaticano, a donde asistió a una serie de reuniones, que todavía no había pronunciamiento oficial sobre la canonización de José Gregorio Hernández. “Hemos hablado de su importancia, pero no hay nada al respecto. Puede ser cierto dentro de un tiempo, pero aún no hay noticias”.

Gerardino Barracchini, vicario para La Santidad en Venezuela y vicepostulador de la causa del beato, consideró a finales de mayo que el proceso de canonización de José Gregorio Hernández “va por buen camino”.

Barracchini indicó que el augurio es que prontamente, quizás para finales de año cuando el Santo Padre dé apertura oficial al Año Santo, pueda hacerse público el decreto e incluir la canonización de José Gregorio Hernández en 2025.

Conclusión

El Carabobeño contrastó con al menos tres fuentes la supuesta canonización de José Gregorio Hernández y concluye que esta versión no tiene sustento más allá de un video que fue manipulado.

