VOA: Alex Saab presentó moción en busca de inmunidad diplomática

El empresario colombiano Alex Saab pidió a un tribunal federal en Florida que le permita presentar dos testigos por videoconferencia para poder demostrar que trabajaba como diplomático de Nicolás Maduro al momento de su arresto en Cabo Verde en junio de 2020.

“El acusado busca el testimonio por videoconferencia de los testigos VZ Testigo 1 y VZ Testigo 2”, explica la moción de 12 páginas publicada el viernes en la que los potenciales testigos no son identificados.

En el documento se indica que uno de los potenciales testigos es un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela mientras el segundo, un funcionario del Gobierno de ese país. Ambos serían un vehículo para intentar probar la inmunidad diplomática del reo.

La defensa de Saab argumenta que los testigos no pueden viajar a EE.UU. debido a que este país no tiene embajada en Venezuela y tendrían que viajar a la legación diplomática en Bogotá, Colombia, pero no les daría tiempo a tramitar entrevista de solicitud de visa.

En su fundamentación, la defensa del empresario pone de ejemplos casos en los que se han permitido testimonios en vivo por medio de videoconferencia.

Testigos “muy importantes”

Saab alega que se trata de dos testigos “muy importantes” para “garantizar la administración justa y equitativa de la ley”.

En la descripción que aparece en la moción Saab asegura que el Testigo 1 le dio seguridad a él y su familia, incluso cuando se desempeñaba como “enviado especial” del gobierno venezolano. “Tiene conocimiento personal del estatus diplomático del señor Saab, sus viajes y sus reuniones diplomáticas con funcionarios iraníes”, alega el empresario.

En tanto, el Testigo 2, es un funcionario de Caracas que se desempeñó como diplomático en Cabo Verde y tienen conocimiento de la reacción y gestiones del gobierno de Maduro tras el arresto de Saab.

Al momento de su captura, Saab se encontraba en su trayecto para garantizar los alimentos para el sistema de distribución del gobierno, conocido como las CLAP, “así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19”, según el texto de la acusación fiscal.

El gobierno venezolano ha condicionado, incluso, la continuidad de los diálogos con la oposición, a la liberación de Saab. La Casa Blanca ha explicado en varias ocasiones que no tienen la intención de intercambiar al empresario por alguno de los estadounidenses presos en Caracas.

Con información de VOA.