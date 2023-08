Ya van más de 48 horas de desaparición forzada de Yosida Vanegas, tras su arresto el martes

Yosida Vanegas, madre del preso político Juan Carlos Monasterios –militar acusado de participar en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018– lleva más de 48 horas de desaparición forzada, desde que fue detenida arbitrariamente el martes, confirmó su hija a través de un video divulgado este viernes.

Giovanna Monasterios, hermana del sargento condenado a 30 años de prisión tras ser acusado de haber participado en un ataque con drones contra Maduro, confirmó que su madre de 67 años fue detenida el martes por la noche en un punto de control en La Pedrera, estado Táchira.

“Sin ningún motivo, sin ninguna orden de captura, solamente por ser la mamá de Juan Carlos. Hoy, 18 de agosto, van más de 48 horas que no sé nada de ella, está desaparecida, la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) no informa dónde la tienen, ni la liberan, no la dejan hacer llamada a su familia para al menos dar una fe de vida, temo por su vida, por su salud”, denunció Monasterios en un video divulgado por Tamara Suju, defensora de DDHH, directora de Casla Institute y delegada de la Asociación Mundial de Juristas (WJA por sus siglas en inglés) ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Vanegas de Monasterios sufre de mareos, artrosis, hipertensión y problemas intestinales, alertó su hija que exige su inmediata liberación y responsabiliza “de todo lo que le pueda pasar” a Maduro; Iván Hernández, director de la Dgcim; Vladimir Padrino, ministro de la Defensa; y Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim.

#Venezuela. Urgente. Giovanna Monasterios, la hija de #YosidaVanegasDeMonasterio me envía este Video de Alerta sobre la Desaparición Forzada de su Madre, detenida el 15 de Agosto en el Estado Tachira, y trasladada a Caracas por el #DGCIM. La detienen sólo por ser Madre del Preso… pic.twitter.com/MBKKnAiPh1 — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) August 18, 2023

Un posible caso de “Sippenhaft”

Medios como la Voz de América (VOA) resaltan que el Casla Institute, organización dedicada a estudiar y defender los DD.HH. en América Latina, también denunció que Juan Carlos Monasterios y Juan Caguaripano, un militar que se reveló contra el gobierno y que lideró un ataque armado contra una base militar en 2017, fueron sacados de sus celdas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el martes pasado, y trasladados a una celda de castigo conocida como “el tigrito”.

Monasterios, de 48 años, que pidió la baja en 2013, fue detenido el 4 de agosto de 2018, mismo día del atentado contra Maduro. En ese entonces, el gobierno divulgó un video en el que se le ve esposado y con el rostro difuminado, relatando detalles de cómo se habría planificado el atentado.

Asimismo, informa que la organización Justicia y Proceso Venezuela, dedicada a la protección de DD.HH. y defensa de presos políticos en el país, subrayó el jueves que “jamás” se habló de que la madre hubiera participado en los hechos y dijo esperar que no se esté aplicando el patrón de Sippenhaft.

Sippenhaft, explica el abogado y ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, fue una política nazi de persecución penal contra acusados injustamente de crímenes contra el Estado en la que la responsabilidad se trasladaba a parientes.

