Yulimar Rojas pasó a la final de la Liga Diamante al saltar 15.52 metros en el cuarto intento, su segunda mejor marca en la historia, récord de competencia y mejor marca de la liga Diamante.

Durante su participación en triple salto femenino en el encuentro internacional de atletismo Athletissima IAAF Diamond League, realizado en el estadio olímpico de la Pontaise, en Lausana, Suiza, la criolla ocupó el primer lugar.

Lo hizo tras cuatro intentos en los que alcanzó, delante de más de 12 mil aficionados, distancias de 15,56 (+3.5), nulo por tener el viento a favor; 15,42, 15,52, pasó y el salto final: 15,11. Fue la única de las participantes en superar los 15 metros en cada salto.

Rojas dejó claro que no se conforma con la plusmarca universal que estableció en los Juegos de Tokio, pues saltó hasta en dos ocasiones por encima de los 15.50 que contaba la ucraniana Inessa Kravets como récord del mundo antes de la cita olímpica.

Si los 15.56 que Rojas firmó en su primer salto no tienen validez estadística por un exceso de viento, +3,5 metros por segundo, los 15.52 que la venezolana alcanzó en su cuarto intento, suponen el segundo mejor salto de todos los tiempos.

Una marca que no dejó satisfecha a Yulimar Rojas, que entrena a las órdenes del cubano Iván Pedroso en la localidad española de Guadalajara y que en su última tentativa buscó, aunque sin éxito, los 15.67 metros que estableció en la capital japonesa como nuevo récord del mundo.

Su contrincante más cercana fue Shanieka Ricketts, de Jamaica, con salto de 14.52 y Hanna Minenko, de Israel, con 12,62. Las tres pasarán a la final del concurso que se realizará en septiembre.

La atleta, campeona olímpica y plusmarquista mundial de triple salto, declaró un día antes de la competencia que es consciente de que ha dado “un gran salto”, pero asegura que puede “dar más”

En vísperas de su participación en la reunión Athletissima de Lausana (Suiza), de la Diamond League, detalló que después de los juegos he seguido enfocada en los entrenamientos pero también disfrutando de lo que queda de año. “Sé que he dado un gran salto en los Juegos Olímpicos, pero puedo dar más de lo que he dado hasta ahora”

En cuanto al resto de la temporada atlética, Yulimar Rojas confirmó que estará en Zúrich, en la final de la Diamond League, que se disputará los días 8 y 9 de septiembre próximo. “Es importante para mí, deseo mucho conquistar este preciado premio y ser feliz saltando, amando esto, que es mi vida”.