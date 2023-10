Abogados: Acusaciones contra la Primaria opositora no tienen fundamentos

La elección Primaria opositora del pasado 22 de octubre está bajo la mirada del oficialismo que no acepta el apoyo masivo que recibió María Corina Machado, tras haber logrado más de 2,2 millones de votos que representan 92,35 % de la participación total.

Expertos en materia jurídica han afirmado que el anunció hecho por fiscal general Tarek William Saab contra la Comisión Nacional de Primaria no tienen fundamento alguno. Los abogados, además, expresan que las motivaciones para hacer esta investigación nacen del apartado político y no jurídico. Saab anunció que se haría una investigación a Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), respectivamente. Entre los delitos que se investigan está la “usurpación de funciones electorales; usurpación de identidad; legitimación de capitales y asociación para delinquir”. “El papel predominante lo tiene el tema político. Pero estamos obligados a dar elementos que den precisión a que, efectivamente, desde el punto de vista jurídico estas acusaciones no tienen ningún fundamento”, explicó Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia. Nota completa en Efecto Cocuyo ¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos