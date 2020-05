Tras el anuncio del decreto de extensión de cuarentena emitido por Nicolás Maduro la noche de este martes, que permite solo sectores dedicados a la venta de alimentos y medicinas mantenerse operativos, comerciantes de otros rubros abrieron sus puertas este miércoles.

Peluquerías, zapaterías, tiendas de ropa, cosméticos, bisutería y venta de repuestos automotrices en Naguanagua y Valencia se encuentran operativas. Sus razones son contundentes.

“Abrimos o nos morimos de hambre”, expresó tajante el encargado de una venta de repuestos para carros y motos en la avenida Valencia de Naguanagua. Durante las nueve semanas de cuarentena mantuvo el local con la santamaría abajo, pero este miércoles tomó la decisión de arriesgarse y reiniciar actividades porque debe buscar el sustento para su familia.

El horario de atención en la tienda es de 8:30 am a 1 pm y también cuentan con servicio delivery para la zona de Naguanagua.

Para José Di Stefano la preocupación aumenta cada día por las pérdidas monetarias que se registran desde el inicio de la cuarentena por COVID-19. El comerciante aseguró que no están preparados para afrontar la extensión del decreto. “Con 30 días más de cuarentena o quebramos o quebramos, no hay otra opción”.

Pidió a las autoridades flexibilizar las medidas para que estos sectores no priorizados puedan reactivarse y pagar la nómina a fin de que los empleados y sus familiares no pasen hambre.

Mínima cuarentena en el centro de Valencia

En las calles del centro de la ciudad capital la marcada afluencia de personas y locales comerciales abiertos de distintos rubros son los protagonistas de la escena un día después de que el gobernador Rafael Lacava pidió no “aflojar” la cuarentena.

El encargado de una zapatería en la avenida Díaz Moreno indicó que durante los meses que lleva la cuarentena ha tratado de mantener el local abierto para poder pagar la nómina al personal. “El Ejecutivo no cumplió con la medida anunciada en marzo de pagar la nómina a la pequeña y mediana industria y comercios del país a través del Sistema Patria”.

El comerciante asegura que registró la empresa y no han recibido ni el primer bono. “Tenemos que seguir trabajando para no quebrar”. En horario de 9:00 am a 1:00 pm solo pueden permanecer cinco personas dentro de la tienda.

En otros locales se observaron filas para poder entrar y también que la mayoría de los precios de la mercancía está expresado en divisas.

La belleza no se detiene

En avenidas de Naguanagua y Valencia peluquerías, barberías y ventas de cosméticos y maquillaje permanecen abiertas.

Una empleada de una peluquería en el centro de la capital carabobeña afirmó que mantienen de puertas abiertas desde el inicio de la cuarentena. Sin embargo, ha habido días donde no pueden terminar su jornada porque llegan funcionarios de la policía y los obligan a cerrar.

Aunque no se limita el número de clientes dentro del establecimiento, la trabajadora aseguró que cumplen todas las medidas de higiene para evitar los contagios por COVID-19.

En zapaterías también venden alimentos

Como una estrategia para mantener su santamaría arriba, una zapatería ubicada en la avenida Bolívar de Valencia incorporó la venta de alimentos y artículos de primera necesidad dentro del establecimiento.

A diferencia del centro de Valencia, en esta avenida son menos los locales de rubros no priorizados que se encuentran abiertos. Multicentro El Viñedo y Centro Comercial Camoruco mantienen los candados en sus puertas.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Lorenzo Araujo, solicitó a las autoridades activar gradualmente todo el comercio, incluidos los establecimientos de sectores no priorizados, así como la extensión del horario de atención.