El partido Acción Democrática en Carabobo tiene ahora dos secretarios generales, porque Franmi Hernández sigue en el cargo en el que fue juramentado hace un mes, y este fin de semana Bernabé Gutiérrez designó a Winston González para que lo sustituya. Ambos dirigentes aseguran que no hay división en el partido.

Hernández aseguró que es el secretario general de la AD que conduce Henry Ramos Allup, y a esta conducción se han sumado numerosos dirigentes políticos de esa tolda.

Según señaló, de los 19 políticos que conforman la estructura partidista, el 98 por ciento le ha expresado su apoyo, y solo el dos por ciento ha decidido seguirle el juego al gobierno.

Sobre su presunta destitución para designar en su cargo a Winston González, expresó que una medida de este tipo no se la puedan aplicar, porque nunca ha estado en la acera de enfrente para seguirle el juego al gobierno.

“Yo siempre he estado en las filas democráticas, en el partido del pueblo y allí me sigo manteniendo. Por eso no me pueden destituir”.

Sobre la posible división de la organización, dijo que AD es un partido con 78 años de historia, que ha pasado por muchas adversidades. Una de ellas fue en 1.962 cuando se dividió.

“Nos quitaron las siglas del partido y el color, pero Rómulo Betancourt siguió adelante y en el 1.963 nos alzamos con la presidencia de la República con Raúl Leoni como candidato”.

Hernández citó que en esa oportunidad los adecos tuvieron que votar en la tarjeta negra, para recuperar la blanca, porque son del tamaño del compromiso que se les presente.

Sobre la posición de Bernabé Gutiérrez, dijo que ciertamente traicionó a Ramos Allup, pero la historia se encargará de juzgarlo, no los adecos.

“Nosotros vamos a seguir adelante con nuestro partido y con nuestras ideas”.

Dijo que ciertamente Gutiérrez designó a González como secretario general en Carabobo, por lo que estima que hará su trabajo, así como lo están haciendo quienes respaldan a Ramos Allup.

“Aquellos que dejaron de ser dirigentes del partido para pasar a ser empleados de los usurpadores, deben estar consciente que la historia se encargará de juzgarlos”.

Franmi Hernández citó que no se puede confiar en un CNE que, pese a que Marlon Díaz ganó las elecciones de la FCU con amplia ventaja, le dio el triunfo a la joven que sacó menos votos.

Subrayó que AD sigue creyendo en el voto, pero en aquel que elige y que respeta la voluntad del electorado, no en el voto que se presta para legalizar una farsa electoral.

HARE CAMBIOS

Por su parte Winston González aseguró que es el nuevo secretario general de AD en Carabobo, porque así lo decidió Bernabé Gutiérrez a quien el TSJ le asignó la conducción del partido.

Adelantó que procederá a reestructurar el Comité Ejecutivo Secccional y todos los municipios, lo que implica sustituir a todos los dirigentes que estén con Henry Ramos Allup. Es el caso de Franmi Hernández, Mariela Domínguez, de la Secretaría de Organización, y Efraín Alvarado, de la Secretaría Juvenil.

“Ellos automáticamente van a ser sustituidos porque han expresado que apoyan a Henry Ramos”.

González aseguró que de los 21 miembros del CES, más de 14 están con Bernabé Gutiérrez. Y de los 19 municipios, 14 también lo respaldan.

Según señaló, en unos 15 días ya debe estar lista la estructura partidista para presentarla a la opinión pública.

Winston González negó que haya división en AD pues a su juicio lo que existe es una diferencia entre el que quiere votar y el que no lo desea hacer, que lamentablemente coincidió con la decidión del TSJ que le asignó la dirección del partido a Gutiérrez.

“Aquí no hay división sino un solo partido. Hay una minoría que apoya a Henry Ramos”.